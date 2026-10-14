Una movilización de cuerpos de emergencia se registró este miércoles 14 de octubre en avenida Canal Nacional, en Iztapalapa, luego de que fuera localizado el cuerpo sin vida de un hombre.

De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores de limpieza descubrieron a la persona y dieron aviso a las autoridades.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Cuerpos de emergencia se movilizaron en Canal Nacional

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia.

Los bomberos ingresaron al canal y utilizaron ganchos para remover escombros y liberar el cuerpo. Estas maniobras fueron necesarias para llevar a cabo su extracción.

Los reportes indican que el hombre posiblemente habría sido arrojado durante la mañana; sin embargo, esta versión no se ha confirmado y será parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Se desconoce la identidad del cuerpo hallado en Iztapalapa

Hasta ahora, no se ha identificado al hombre ni se ha informado oficialmente qué provocó su muerte o si existe alguna persona relacionada con los hechos.

La zona permaneció acordonada mientras los cuerpos de emergencia realizaban las maniobras de recuperación y las autoridades se mantenían a la espera del personal forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

Será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la que determine las circunstancias del fallecimiento a partir de las investigaciones y los estudios periciales.

Segunda víctima de la semana en Canal Nacional

El lunes 12 de octubre, otro cuerpo sin vida fue encontrado en las aguas de Canal Nacional, pero esa ocasión a la altura de la alcaldía Xochimilco.

Elementos de seguridad llegaron a la Colonia Ciénaga Grande, en Xochimilco, donde confirmaron el reporte de una persona sin vida y solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.