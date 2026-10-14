Detienen a Noemí N, alias “La Patrona” señalada por extorsión, homicidio y otros delitos en Tabasco

Noemí N, alias La Patrona, fue detenida en Ciudad del Carmen, Campeche, quien fue identificada como operadora de una célula delictiva en Jalpa de Méndez, Tabasco.

El Gabinete de Seguridad indicó que sus instituciones mantienen acciones coordinadas para detener a generadores de violencia y debilitar las estructuras criminales que afectan la seguridad de la población.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Así fue la captura de La Patrona en Campeche

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que la delincuente identificada como La Patrona, fue detenida gracias a las labores de inteligencia e investigación en las que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por asociación delictuosa.

Como resultado de labores de inteligencia e investigación, elementos de la @Defensamx1, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con @FGETabasco, detuvieron en Ciudad del Carmen, Campeche, a Noemí “N”, alias “La Patrona”, en cumplimiento de… pic.twitter.com/31bxt3WFME — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 14, 2026

¿De qué acusan a La Patrona?

En su comunicado, el Gabinete se Seguridad señala que Noemí N”, alias La Patrona es señalada como una de las principales generadoras de violencia en la región de Jalpa de Méndez, en Tabasco.

La detenida es señalada por coordinar actividades delictivas como la venta de droga, extorsión, homicidios, secuestro, robo de vehículos y portación de armas de fuego.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.