“El Dámaso”, el Cártel de Tláhuac y sus señalamientos con presunta extorsión, despojo y venta de drogas en CDMX

La noche del martes 13 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención de Feliciano “N”, mejor conocido como El Dámaso, uno de los presuntos líderes del Cártel de Tláhuac en la capital del país.

Las investigaciones de las autoridades arrojaron que se trata del segundo al mando de la organización criminal y que su zona de control estaría en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta; sin embargo, fue arrestado al sur de CDMX en Tlalpan.

“Tras meses de investigación, agentes de nuestra Policía de Investigación de la Fiscalía de CDMX identificaron a Feliciano ”N" y sus zonas de movilidad en Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, hasta lograr su detención en flagrancia en un centro comercial ubicado en la alcaldía Tlalpan", se pudo leer.

#AlMomento | Detuvimos a “El Dámaso”, identificado como uno de los presuntos líderes del Cártel de Tláhuac.



Tras meses de investigación, agentes de nuestra @PDI_FGJCDMX identificaron a Feliciano “N” y sus zonas de movilidad en Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, hasta lograr su… pic.twitter.com/qlCzx9bohg — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 14, 2026

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¿Cómo opera actualmente el Cártel de Tláhuac?

El Cártel de Tláhuac es una de las organizaciones criminales más conocidas de la Ciudad de México, específicamente por la presencia al suroriente, fundada por Felipe de Jesús Pérez Luna, mejor conocido como El Ojos.

De acuerdo a investigaciones criminales, el grupo se fundó alrededor de 2012 tras la fragmentación de células del Cártel de los Beltrán Leyva en la capital; sin embargo, su estructura rápidamente creció debido a la estructura de halcones y sicarios que dominaron algunas alcaldías con rapidez.

En julio de 2017, El Ojos fue abatido y, desde entonces, el poder del cártel se ha fragmentado; algunas de sus células se han expandido hasta el Estado de México (Edomex), otras han sido destruidas por las autoridades.

“El Dámaso” y su conexión con la extorsión, despojo y venta de drogas

En este aspecto es que apareció El Dámaso, pues consolidó su poder mediante presuntas actividades relacionadas a la extorsión a comerciantes, despojo y venta de drogas en la alcaldía Tláhuac, pese a que Tlalpan no aparecía como su zona de control, fue detenido mientras se realizaba un operativo en dicha demarcación.

Ante esto, la Fiscalía abrió una línea directa para presentar denuncias formales.

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