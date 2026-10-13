La Fiscalía General del Estado de Morelos defendió la decisión de liberar a José David “N”, identificado por las autoridades como presunto generador de violencia vinculado con el grupo criminal Pueblos Unidos, después de que tres agentes ministeriales fueran privados de la libertad en Totolapan.

El fiscal Fernando Blumenkron aseguró que se trató de una determinación institucional apegada a derecho y que la prioridad fue proteger la vida de los trabajadores.

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Fiscalía de Morelos justifica liberación de “El Güero Gym”

De acuerdo con la explicación de las autoridades, José David “N” fue detenido el 12 de octubre durante una diligencia en Totolapan relacionada con la entrega de un inmueble asegurado.

El titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, Luis Flores Barrios, explicó que el arresto no formaba parte de una operación planeada específicamente para detenerlo.

Además, señaló que el hombre no tenía una orden de aprehensión vigente y que el delito por el que fue detenido no ameritaba prisión preventiva oficiosa.

Horas después, tres agentes de la Agencia Investigación Criminal fueron privados de la libertad. Según la Fiscalía, sus captores exigieron la entrega del detenido para liberarlos.

Por ello, se activó el protocolo de atención a víctimas de secuestro y comenzó una negociación para poder liberar a los agentes. Los trabajadores recuperaron su libertad el lunes por la noche, luego de que las autoridades entregaron al detenido en una versión del “Culiacanazo” pero en Morelos.

Continuarán las investigaciones por parte de la Fiscalía de Morelos

A pesar de esta situación, el fiscal Fernando Blumenkron rechazó que la decisión de liberar al detenido deba interpretarse como una derrota de las autoridades frente a la delincuencia aunque el crimen organizado ya rebasó a las autoridades en la entidad.

Además, la dependencia abrió una carpeta de investigación por el secuestro y aseguró que buscará esclarecer los hechos y establecer responsabilidades de todas las personas implicadas. Por último, aseguró que las diligencias contra José David “N” continúan.

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