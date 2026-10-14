Golpe al CJNG: detienen a “El Cromo”, líder de “Los Cromos” en Oaxaca; ofrecían una recompensa de 2 millones por su captura

Golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Jalisco, luego de la detención de Iván “N”, mejor conocido como El Cromo, presunto líder de Los Cromos, una célula de la organización que fundó Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Oaxaca.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que el detenido es investigado por presuntos actos de violencia en Juchitán de Zaragoza y en la región del istmo de Tehuantepec.

La detención fue un trabajo en conjunto entre la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Previamente, las autoridades mexicanas ofrecían hasta dos millones de pesos de recompensa por su captura.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.… pic.twitter.com/W4h0ZsLrxt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 14, 2026

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¿De qué acusan a “El Cromo”?

En el mensaje de García Harfuch, se da a conocer que Iván “N” es investigado por presuntos actos relacionados con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro, así como tráfico de drogas y armas.

Además, contaba con tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado “relacionadas con tres víctimas”; sin embargo, la tercera corresponde a 2020, luego de que Los Cromos sean señalados por las autoridades mexicanas como los presuntos responsables del asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán.

Sigue la investigación tras detención de Miguel “N”, exalcalde de Juchitán

Asimismo, las autoridades mexicanas confirmaron que la detención de El Cromos forma parte de la investigación que permitió el arresto de Miguel “N”, expresidente municipal de Juchitán y exintegrante de Morena, así como de Carlos Alberto “N”, La Parca, a finales del pasado mes de septiembre.

Y es que, de acuerdo a la versión de las autoridades, así como a investigaciones periodísticas, el exalcalde habría tenido nexos con Los Cromos y el CJNG, mientras le brindaba información política y económica de todo el istmo de Tehuantepec, lo que favorecía presuntamente al cobro de piso y extorsión.

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