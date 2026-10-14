Simulaban la muerte de una persona para cobrar el seguro; detienen a 5 funcionarios en Michoacán

Como en una película, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán detuvo a cinco funcionarios por simular la muerte de una persona, falsificar documentos e intentar cobrar la póliza del seguro de vida.

Las autoridades del estado cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión contra cuatro servidores públicos y un exfuncionario, todos formaron parte en algún momento de la Fiscalía:

Edilberto “N” , agente del Ministerio Público

, agente del Ministerio Público J. Jesús “N” , perito criminalista

, perito criminalista Óscar David “N” , perito médico forense

, perito médico forense Arturo “N” , policía de investigación

, policía de investigación Diego “N”, perito químico y exservidor de la institución

🚨 Cumplimentamos cinco órdenes de aprehensión contra cuatro servidores públicos y un exfuncionario de la institución, por su posible participación en la simulación de una muerte y la falsificación de documentos para cobrar una póliza de seguro.

➡️ https://t.co/Ka4xQbmbwL pic.twitter.com/HG6nNNUafw — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 13, 2026

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De acuerdo a las autoridades, las dos primeras detenciones se llevaron a cabo en el municipio de Puruándiro, la siguiente en Lázaro Cárdenas y otra en Morelia. Mientras que la quinta fue en el estado de Guanajuato, respectivamente.

Así intentaron cobrar un seguro de vida funcionarios en Michoacán

Las investigaciones de las autoridades de Michoacán revelaron que los implicados presuntamente hicieron “constar” con documentos falsos sobre el fallecimiento de una persona que, en la actualidad, se encuentra viva.

Específicamente, crearon todo un caso de “homicidio culposo de tránsito terrestre” con el fin de cobrar un seguro por varios miles de pesos.

“La empresa aseguradora efectuó un primer pago por una importante suma; sin embargo, tras detectar irregularidades en la carpeta de investigación, presentó una denuncia que derivo” en los arrestos, explicó la Fiscalía.

Detenidos en Michoacán son acusados de diversos delitos

Todos los detenidos son acusados por su presunta participación en los delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, así como el ejercicio ilícito del servicio público en agravio de la sociedad.

Luego de la detención, los arrestados fueron presentados ante un juez de control local, autoridad encargada de determinar cómo continúa la investigación del caso.

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