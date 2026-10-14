Balacera en tianguis de Iztapalapa: Reportan víctimas tras ataque en Santa Martha Acatitla

Se registró una balacera en un tianguis de la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, un ataque armado que habría dejado una persona muerta y tres lesionadas, de acuerdo con los primeros reportes sobre el incidente.

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Balacera en tianguis de Santa Martha Acatitla Balacera en un tianguis de la colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.





¿Qué ocurrió en el tianguis de Santa Martha Acatitla?

¿Qué pasó en El Salado? Según el reporte inicial, se produjo un ataque con arma de fuego en un tianguis ubicado en esta colonia del oriente de la capital. Un hecho que generó pánico, además de preocupación entre comerciantes y visitantes.

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