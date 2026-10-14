Rafael Caro Quintero sigue sin acuerdo de culpabilidad en EUA; concluye audiencia

El próximo 8 de marzo de 2027 se espera que inicie el juicio de Rafael Caro Quintero en los Estados Unidos; sin embargo, tras concluir la audiencia de este miércoles 14 de octubre, el Narco de narcos aún no tiene listo el acuerdo de culpabilidad.

El proceso que duró sólo 15 minutos se llevó a cabo en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, y se esperaba que tanto la Fiscalía de EUA como la defensa del fundador del Cártel de Guadalajara dieran a conocer el acuerdo; sin embargo, no pasó.

En caso de que no se llegue a un acuerdo, Caro Quintero podría enfrentar la pena máxima, es decir, prisión de por vida. Conviene recordar que el fiscal Joseph Nocella Jr. informó que desistieron de solicitar la pena de muerte.

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Concluyó la audiencia de Rafael Caro Quintero sin que aún se concrete un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos pic.twitter.com/NDSjFoHfan — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 14, 2026

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¿De qué acusan a Rafael Caro Quintero en EUA?

El Narco de narcos enfrenta cargos relacionados al narcotráfico, delincuencia organizada, tortura, además del asesinato de Enrique Kiki Camarena, exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en febrero de 1985 mientras estaba en una misión.

De acuerdo a medios en Estados Unidos, la defensa de Caro Quintero busca mejores condiciones de reclusión para el acusado, punto que sería “la piedrita” para lograr el acuerdo con la Fiscalía, ya que refieren que en la DEA esperan que sí se realice el juicio.

Nueva audiencia para Rafael Caro Quintero

Tras los 15 minutos de audiencia de este miércoles, el juez informó que se programó una nueva audiencia para el próximo 20 de noviembre.

No obstante, se espera que se amplie el periodo relacionado con uno de los delitos que se le imputan; sin embargo, esto no significará nuevos cargos contra el capo.

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