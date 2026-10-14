VIDEOS: Fuerte granizada entierra las calles de Coyoacán y provoca pánico a los vecinos

Una intensa lluvia acompañada de caída de granizo sorprendió a la alcaldía Coyoacán, en la CDMX, durante la tarde de este miércoles 14 de octubre. Las calles quedaron enterradas debajo del hielo, mientras que los vecinos temían porque la granizada causara daños en sus casas.

La precipitación no solo puso en problemas a los vecinos, sino que también causó problemas en las vialidades, principalmente por el pavimento mojado y la reducción de visibilidad. De inmediato, vecinos de la zona registraron esta inusual granizada con sus celulares.

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Así se vivió la granizada en Coyoacán hoy 13 de octubre: VIDEOS

A través de las redes sociales, los vecinos de la alcaldía Coyoacán compartieron escenas de la granizada que se vivió esta tarde.

🚨#AlertaADN



Ya se registran fuertes lluvias con granizo incluido en el suroriente de la CDMX. Coyoacán e Iztapalapa son de las alcaldías más afectadas⛈️



📹: Rodrigo Morán pic.twitter.com/skln3BomeR — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 14, 2026

Aunque se trató de una lluvia que duró pocos minutos, el granizo causó afectaciones en el tránsito en la zona de Canal Nacional y CTM Culhuacán, en los límites de Coyoacán e Iztapalapa.

#Reportando 🧊 | ¿Lluvia o nevada? Así la intensa granizada en Santa Úrsula, límite de #Tlalpan y #Coyoacán. 🔴



⚠️🌨️ Breve pero muy intensa, la tormenta avanzó rápidamente por la zona sur, dejando acumulaciones importantes de granizo.



📷: Flor Barajas pic.twitter.com/tzPbWcOsDJ — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 15, 2026

La granizada de esta tarde en Coyoacán puso nerviosos a los vecinos de la zona que temían que el tamaño del granizo provocará daños a sus techos o a sus autos.

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