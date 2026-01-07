Rescatan a casi mil animales del Refugio Franciscano en Cuajimalpa por presunto maltrato

El Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo el rescate de los animales que permanecían en el Refugio Franciscano A.C. , ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, luego de confirmar que vivían en condiciones críticas de salud, hacinamiento extremo y posibles actos de crueldad animal.

El operativo se realizó tras una revisión oficial que evidenció un grave riesgo para el bienestar de perros y gatos alojados en el predio.

🤲 Como resultados de los trabajos de investigación, la titular de la @FiscaliaCDMX, @BerthaAlcalde informó que gracias a la denuncia ciudadana se realizaron inspecciones ministeriales y periciales y dictámenes en materia de medicina veterinaria forense.



Hoy contamos con cifras… pic.twitter.com/ohjRqrCGPS — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 7, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Más de 700 animales con signos de maltrato

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades capitalinas, en el lugar se contabilizaron 936 animales, de los cuales 798 presentaban afectaciones compatibles con maltrato o negligencia.

Entre los principales problemas detectados se encontraron desnutrición, enfermedades sin atención veterinaria y espacios insalubres que impedían una vida digna para los ejemplares.

Personal especializado comenzó de inmediato con la recuperación de los animales para su traslado a centros donde recibirán atención médica, valoración individual y resguardo temporal, mientras se define su situación legal y posible adopción.

Vecinos se oponen a clausura de refugio animal en la Narvarte

Disputa legal complicó la situación del refugio

La situación del Refugio Franciscano se agravó en medio de un conflicto legal por la posesión del predio. El terreno es objeto de una disputa entre la Fundación Haghenbeck y la asociación civil que operaba el refugio.

El pasado mes de diciembre se realizó un desalojo a favor de la fundación; sin embargo, posteriormente el refugio obtuvo un amparo para intentar recuperar el espacio.

Durante este proceso jurídico, cientos de animales permanecieron en el lugar sin condiciones adecuadas, lo que derivó en el deterioro progresivo de su salud y en señalamientos por abandono.

Autoridades confirman irregularidades

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada , informó que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) corroboró las malas condiciones del sitio

Indicaron que el rescate era urgente y necesario para salvaguardar la vida de los animales.

Las autoridades capitalinas señalaron que se mantendrán abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades administrativas o penales por los hechos detectados.

Tribunal frena la entrega del predio en Cuajimalpa; Refugio Franciscano mantiene custodia de perritos Pese a la sentencia original de devolver el predio, el Refugio Franciscano obtuvo un amparo para evitar el desalojo de los animales en la alcaldía Cuajimalpa. 21 diciembre, 2025

Refugio Franciscano califica desproporcionado el operativo

Por medio de redes sociales, el Refugio Franciscano calificó como desproporcionado el operativo y asegura que no prioriza el bienestar animal, ya que separa a perros y gatos de sus cuidadores y veterinarios, generándoles estrés y miedo.

Defiende que el refugio tiene años rescatando y dando en adopción animales con apoyo ciudadano, además sostiene que la acusación de maltrato es falsa y se usa para justificar una disputa legal por el predio.

También alerta que algunos animales están siendo trasladados sin información clara sobre su destino y condiciones, por lo que acusaron a las autoridades de no permitir que el refugio se defienda.

Protestas en Paseo de la Reforma

El operativo generó movilizaciones de colectivos animalistas, quienes exigieron la intervención inmediata de las autoridades para proteger a los animales.

Las protestas derivaron en bloqueos sobre Paseo de la Reforma , avenida Florencia, Insurgentes y el puente de Conafrut, en avenida Constituyentes.

Elementos de tránsito realizaron cortes y desvíos a la circulación. Como vías alternas, se recomendó utilizar avenida Chapultepec y Circuito Interior, mientras se restablecía el flujo vehicular en las zonas afectadas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.