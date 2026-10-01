“El Mayito Flaco” tiene doble nacionalidad y cambió su nombre, según EUA

El pasado 29 de septiembre se dio a conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como El Mayito Flaco y el líder de La Mayiza (una de las facciones que nació tras la ruptura del Cártel de Sinaloa), por presuntas actividades ligadas al narcotráfico, asesinato, extorsión, corrupción y secuestro.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la confirmación de que el hijo de Ismael El Mayo Zambada tiene doble nacionalidad e intentó cambiar su nombre.

🔎⚠️ EE.UU. mantiene la lupa sobre “El Mayito Flaco” y ahora su última ubicación conocida apunta a la #CDMX. La DEA (@DEAHQ) actualizó la ficha de Ismael Zambada Sicairos, señalado por autoridades estadounidenses como líder de La Mayiza



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“El Mayito Flaco” nació en California y es ciudadano estadunidense

En el documento donde se dio a conocer la sanción impuesta por Estados Unidos, detallaron que Ismael Zambada Sicairos cuenta con doble nacionalidad, debido a que nació en Anaheim, California, en 1982; sin embargo, también es mexicano debido a que sus padres lo son, tal como lo marca la Constitución.

Es por lo anterior que, tal como pasa con Juan Carlos Valencia González, hijastro de El Mencho y nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ambos pueden ser detenidos en cualquier lugar del mundo por autoridades estadunidenses, ya que son ciudadanos de aquella nación, sin ninguna autorización o supervisión de México.

Cambio de nombre de “El Mayito Flaco”

Por otro lado, la investigación alrededor del líder de La Mayiza arrojó que, en 2001, Zambada Sicairos intentó o habría cambiado su nombre a Fernadno Sicairos Aispuro, esto con el fin de ocultar sus nexos con grupos del crimen organizado.

Lo anterior no impidió que las autoridades estadunidenses destaquen que “ha permanecido como una figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las dos últimas décadas bajo la tutela de su padre”.

¿La DEA localizó al “Mayito Flaco” en la CDMX?

Tan solo un día después de la información que reveló el Departamento de Estado sobre Zambada Sicairos, la oficina de San Diego de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) cambió la ficha de búsqueda y agregó que fue ubicado por última vez en la Ciudad de México (CDMX).

El tuit fue borrado con el pasar de las horas y, posteriormente, la ficha únicamente mencionó que fue localizado en México; no obstante, hay algunos cambios que se mantuvieron como un ajuste en la estatura y peso.

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