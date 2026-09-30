En acciones coordinadas entre personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar) se aseguraron más de ocho kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La mercancía fue encontrada en el equipaje documentado de un pasajero que venía de Lima, Perú. Los elementos encontraron la droga oculta dentro de artesanías elaboradas con fibra de vidrio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Tras revisión, encuentran bolsas con droga en el AICM

Según los primeros reportes, los elementos de la ANAM hallaron irregularidades en algunas piezas artesanales durante una inspección de rutina.

Al interior de cada una de las 20 figuras, se encontró una bolsa de plástico con polvo blanco. Tras el análisis, se confirmó que era cocaína base libre.

El equipo Gemini detectó las anomalías y se confirmó el contenido tras las pruebas realizadas al momento. En total se encontraron 8.640 kilogramos entre las 20 bolsas.

En el @AICM_mx, personal de @SEMAR_mx y @AduanasMx, en coordinación con @SSPCMexico, aseguró 8.6 kg de cocaína ocultos en 20 piezas de artesanía localizadas en el equipaje documentado de un pasajero procedente de Lima, Perú.



Estas acciones fortalecen la seguridad en los puntos… pic.twitter.com/VE3wmvyD8Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 30, 2026

¿Qué pasó con el pasajero al que se le encontró cocaína en el AICM?

Tras las acciones realizadas, la ANAM y Semar pusieron a disposición de las autoridades la droga y al pasajero. Será la Fiscalía General de la República quien decida su situación jurídica.

De momento, no se ha revelado la identidad del detenido ni el lugar de procedencia. Se harán las investigaciones correspondientes para conocer el origen y destino del cargamento.

Este tipo de procedimientos se realizan en vuelos internacionales de riesgo, todo bajo un protocolo específico de seguridad y prevención.

Y es que las autoridades realizan inspecciones reforzadas a equipajes documentados de países productores de cocaína como lo son Perú y Colombia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.