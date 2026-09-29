La Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizaron un operativo en la Friki Plaza, ubicada en el Centro Histórico de la capital.

Las autoridades llevaron a cabo acciones relacionadas con una investigación por la presunta comercialización de productos que infringirían derechos de propiedad intelectual.

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¿Qué pasó durante el operativo en la Friki Plaza?

El despliegue ocurrió este martes 29 de septiembre al interior del inmueble ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes, la intervención fue resultado de trabajos de investigación previos y contó con la participación conjunta de elementos de la Marina, agentes de la SSC y personal del IMPI.

Según lo informado por la SSC se aseguraron 477 productos relacionados con videojuegos, consolas y figuras coleccionables con un valor estimado de 1 millón 264 mil 900 pesos.

#ComunicadoConjunto | La Secretaría de Economía (@SE_mx) a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (#IMPI), en conjunto con @SEMAR_mx y la #SSC llevaron a cabo un operativo en el marco de la estrategia “Operación Limpieza” en la #FrikiPlaza, #FanCenter y… pic.twitter.com/6XOHMP08E1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 29, 2026

Aseguran mercancía tras operativo en la Friki Plaza

Durante la intervención fue asegurada mercancía presuntamente apócrifa, entre ella videojuegos que serían comercializados sin autorización de los titulares de los derechos.

En redes sociales comenzaron a circular videos de los elementos de seguridad llevando bolsas con la leyenda “mercancía asegurada” luego del operativo de este martes.

Mientras se realizaban estas acciones, las entradas principales del inmueble permanecieron cerradas y locales al interior bajaron las cortinas de sus negocios.

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