EUA sanciona al “Mayito Flaco” y exfuncionarios de Mexicali por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y “Los Mayos”

El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EUA), por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó a Ismael Mayito Flaco Zambada Sicairos, 20 personas más y 25 entidades relacionadas al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Mayos.

De acuerdo a lo que menciona el documento que se emitió este martes 29 de septiembre, todos los sancionados presuntamente habrían incurrido en delitos relacionados al narcotráfico, así como en lavado de dinero o en actos de corrupción.

Entre los sancionados se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exdiputado federal y exfuncionario del municipio de Mexicali, Baja California, así como su hermano Luis Alfonso Torres Torres, a quienes acusan de presuntos nexos con la célula de Los Rusos.

🚨#AlertaADN



El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra 21 personas y 25 entidades designadas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa; en la lista de sancionados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo de Ismael… pic.twitter.com/FbEVfvHk86 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 29, 2026

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Acusaciones contra “Mayito Flaco” en Estados Unidos

La principal acusación de este día fue contra el hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien tiene doble nacionalidad al haber nacido en Estados Unidos y se cambió el nombre en 2001, desde entonces es conocido como Fernando Sicairos Aispuro.

Sin embargo, las autoridades estadunidenses lo señalan como una de las figuras claves del Cártel de Sinaloa durante las últimas décadas y, especialmente, desde que su padre fue arrestado, momento en el que asumió el control de Los Mayo o La Mayiza.

Conviene recordar que, desde 2014, es acusado de presunto narcotráfico y lavado de dinero.

Lista de las personas sancionadas en EUA por nexos con el Cártel de Sinaloa

La lista oficial de personas sancionadas en EUA está conformada por:

Círculo más cercano del “Mayito Flaco”

Hildegardo Gastelum García , alías Aldo (acusado de presuntamente financiar la guerra entre Los Mayitos y Los Chapitos )

, alías (acusado de presuntamente ) Jorge Luis Mendoza Uriarte, Güero Chompas

Francisco Javier Mendoza Uriarte, Francisco

Lorenzo Castillo Maldonado, Castillo

Jefes de plaza en Tijuana y Mexicali

Alfonso Arzate García, Aquiles

René Arzate García, La Rana

Pedro Humberto Martínez Rodríguez, Gordo Flubber

Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, El Cabezón

Franklin Ernesto Huezo Hernández, El Ranchero

Ilia Elizabeth Felix Rivera, Felix

Marco Antonio Moreno Gómez Santélices, Moreno

Carlos Villela Gómez Santélices, Villela

Jerónimo Javier Vera Ayala, Jerónimo Vera

Jorge Mario Vera Ayala, Jorge Vera

Políticos de Mexicali (EUA acusa corrupción y nexos con Los Rusos)

Carlos Alberto Torres Torres

Luis Alfonso Torres Torres

Pedro Ariel Mendivil García, Mendivil

Rafael Buenrostro Martín, Buenrostro

José Ángel Rivera Zazuera

Diosnavy Samuel Chapotin Villalba, Chapotin

Además de las 25 entidades sancionadas.

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