La Guardia Nacional tiene entre sus filas a un integrante muy perro: se trata de Comando, un chihuahua de apenas 13 meses que pesa alrededor de siete kilogramos y mide 21 centímetros.

El pequeño lomito llamó la atención por el equipo que utiliza, pues cuenta con un chaleco táctico, casco, gafas protectoras y una pequeña cámara adaptada a su tamaño.

Comando Comando, el fiel miembro de la Guardia Nacional.

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¿Quién es Comando, el chihuahua de la Guardia Nacional?

Comando llegó después de ser adoptado en el estado de Chihuahua. Antes estaba bajo el cuidado de una pareja de adultos mayores que ya no podía hacerse cargo de él, por lo que comenzó una nueva etapa dentro de la Guardia Nacional.

Con aproximadamente seis meses dentro de la institución, el lomito ya participa en diferentes actividades públicas. Entre ellas se encuentran ceremonias cívicas, visitas a escuelas y encuentros con familias.

Durante una sesión de entrenamiento en la Ciudad de México, Comando fue visto subiendo escaleras y atravesando obstáculos junto con otros perros de mayor tamaño. También ha aprendido órdenes básicas de obediencia.

Comando entrenamiento Entrenamiento de Comando con la Guardia Nacional. (Toya Sarno Jordan/REUTERS)

¿Qué hace Comando en la Guardia Nacional?

Comando está siendo preparado para participar en labores de búsqueda y rescate. Su entrenamiento busca desarrollar habilidades que le permitan desempeñarse en este tipo de actividades, aunque todavía se encuentra en proceso de preparación.

Comando representa una excepción dentro de la unidad canina de la Guardia Nacional, integrada por alrededor de 350 perros, donde predominan razas de trabajo como pastor alemán, pastor belga malinois y labrador.

Su presencia también se ha convertido en un fenómeno en redes sociales. Además, Comando ya participó en actividades relacionadas con el desfile del 16 de septiembre en la Ciudad de México.

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