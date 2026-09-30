Lex Ashton fue hospitalizado de emergencia; aplazan la audiencia del presunto homicida del estudiante del CCH Sur

Lex Ashton fue trasladado de emergencia a un hospital, este miércoles 30 de septiembre, por lo que se tuvo que aplazar su audiencia intermedia. Antes de comenzar la diligencia, se le notificó al juez que el imputado había presentado un malestar que requirió atención médica urgente.

El joven está acusado del homicidio de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur y de la tentativa de homicidio de un trabajador de mantenimiento del mismo plantel, hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre de 2025.

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¿Dónde está Lex Ashton?

Desde que fue detenido en las instalaciones del CCH Sur, Lex Ashton se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente, luego de que un juez rechazó una solicitud de la defensa para trasladarlo a una institución especializada en salud mental.

Este 30 de septiembre, se llevaría a cabo la audiencia intermedia en la que ambas partes involucradas presentan las pruebas relacionadas con el caso.

Fue aplazada la audiencia de Lex Ashton, acusado por el homicidio de un estudiante del CCH Sur en septiembre de 2025. pic.twitter.com/TMQbAVe3bL — Monica Garza (@monicagarzag) September 30, 2026

¿Qué pasó en el CCH Sur el 22 de septiembre de 2025?

El 22 de septiembre de 2025, Lex Ashton ingresó a las instalaciones del CCH Sur armado con una guadaña. El joven que supuestamente pertenece a la comunidad digital incel, ingresó con la intención de asesinar a 7 personas.

En el estacionamiento del plantel de la UNAM halló a Jesús Israel con su novia y lo atacó causándole la muerte. Fue entonces, que un trabajador de mantenimiento, Armando Bárcena, de 65 años, lo enfrentó. Ashton le clavó la guadaña en el cráneo y, al no poder sacarla, decidió escapar.

Ashton subió a un edificio del CCH Sur, desde donde se arrojó al vacío. El joven no falleció, pero se causó fracturas en las piernas y el cráneo. Las autoridades ingresaron y lo detuvieron.

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