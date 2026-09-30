Una jornada escolar terminó en una emergencia luego de que un alumno agrediera con un arma blanca a cuatro personas dentro de una escuela de Querétaro.

Los hechos ocurrieron este miércoles en una secundaria ubicada en la zona norte de la capital queretana, donde se reportó que dos estudiantes, un docente y una persona del área administrativa resultaron heridos.

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Elementos policiales de la #SSPMQ fueron canalizados a una institución educativa ubicada en la colonia Paseos de San Miguel, derivado de un reporte sobre un masculino, menor de edad, con comportamiento agresivo.

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¿Qué pasó en la escuela de Querétaro?

De acuerdo con los primeros reportes, el alumno habría utilizado un arma blanca para agredir a varias personas dentro del plantel, tras recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron al lugar para atender la emergencia.

Las personas lesionadas recibieron atención médica; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál es su estado de salud ni la gravedad de las heridas.

Aseguran dos cuchillos tras la agresión en escuela en Querétaro

Durante la intervención policial fueron asegurados dos cuchillos, los cuales quedaron a disposición de la autoridad como parte de las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

El aseguramiento de estos objetos forma parte de las diligencias realizadas después del reporte, será la autoridad ministerial la encargada de establecer las circunstancias del incidente y determinar las acciones que correspondan conforme al procedimiento aplicable.

Detienen a alumno tras agresión en escuela

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro detuvieron al alumno señalado por la agresión.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que continuará con las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

¿Qué pasó después de la agresión?

Después de lo ocurrido, padres de familia acudieron a la escuela para recoger a sus hijos, mientras elementos de seguridad permanecieron en la zona.

La investigación continúa y, hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer públicamente información sobre el estado de salud de las cuatro personas lesionadas.

La Fiscalía de Querétaro será la encargada de continuar con las diligencias y determinar la situación jurídica del alumno involucrado.

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