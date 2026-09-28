Muere taxista tras caer de un puente en Periférico Norte

Un taxista perdió la vida como consecuencia de la caída de un puente sobre Periférico Norte, a al altura de Río San Joaquín, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Tras el accidente vial acudieron a la zona elementos de Bomberos y policías municipales, quienes realizaron las labores correspondientes para atender la emergencia en la que perdió la vida una persona.

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¿Qué pasó en el Periférico Norte hoy 28 de septiembre?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, cuando el taxista circulaba por el puente de Periférico Norte, a la altura de Río San Joaquín, perdió el control del auto en una zona de curva, derribó el muro de contensión y cayó al vacío.

El conductor falleció debido a las lesiones causadas por el impacto en el asfalto. El taxi quedó volcado sobre su costado derecho, en los carriles centrales del Periférico.

Paramédicos confirman que el taxista había muerto

Según información de la reportera de adn Noticias, Karen Ortega, tras el arribo de los paramédicos se confirmó que el conductor del taxi ya no contaba con signos vitales.

#IMPORTANTE | 🔴 🚧 Un taxista murió luego de volcar su vehículo desde los carriles laterales a centrales en Periférico Norte, a la altura de la incorporación a Río San Joaquín, en Naucalpan pic.twitter.com/7uJlKfTbp5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 28, 2026

La zona fue acordonada por policías municipales para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia y posteriormente de los servicios periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.

Por su parte, las autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del conductor.

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