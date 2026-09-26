Matan a balazos a mujer danzante en plena fiesta patronal en Guanajuato | VIDEO

Una mujer danzante fue asesinada a balazos, mientras se llevaba a cabo la fiesta patronal afuera del templo de Nuestra Señora de la Merced, en el municipio de Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato.

Un video viral captó el momento en el que una balacera aterrorizó a decenas de personas que se encontraban en el interior del templo, donde se realizaba la misa de la fiesta patronal.

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¿Qué pasó en el templo de Nuestra Señora de la Merced en el Valle de Santiago?

Alrededor de las 21:00 horas del jueves 24 de septiembre, se llevaba a cabo una misa en el templo de Nuestra Señora de la Merced. El recinto se encontraba lleno de feligreses, en tanto, afuera se realizaban distintas actividades que formaban parte de la fiesta patronal.

Algunos asistentes caminaban en fila hacia el altar, mientras cantaban en honor de la santa patrona. “¡Viva la señora de la Merced!” se escucha cantar a los asistentes cuando comenzaron los balazos.

Afuera, dos hombres se acercaron a una mujer danzante que participaba en las actividades de la fiesta patronal y, uno de ellos le disparó a quemarropa. De inmediato, el pánico se apoderó de los feligreses que terminaron por arrojarse al piso y tratar de esconderse debajo de las bancas.

“¡Se escuchan balazos, cierren la puerta, cierren la puerta!, ¡Dios Santo!”, se escucha decir a algunas mujeres.

Tras lo ocurrido, la celebración se suspendió por órdenes del párroco y los comerciantes levantaron sus puestos.

Autoridades investigan el homicidio en la fiesta patronal en Guanajuato

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso en agravio de una mujer que fue identificada con el nombre de Patricia “N”.

Hasta el momento no existen detenidos ni se ha identificado a algún presunto responsable. Asimismo, se desconocen las causas del crimen.

Una ola de violencia azota a la zona, pues en solo 24 horas se registraron siete homicidios en tres ataques distintos en Valle de Santiago.

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