“El Mayito Flaco”, el heredero del Mayo Zambada, bajo la mira de EUA

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reiteró que tiene bajo la mira a Ismael Zambada-Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo y heredero de “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

“El Mayito Flaco” es señalado como el líder de ‘La Mayiza’, facción del Cártel de Sinaloa, que se disputa el control del territorio en el estado con ‘La Mayiza’.

🚨#AlertaADN La DEA reiteró la búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, señalado como líder de “La Mayiza”, facción del Cártel de Sinaloa https://t.co/J1b0dxOnqW — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 25, 2026

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¿Cuáles son las características de “El Mayito Flaco”?

Color de ojos: marrón

Color de cabello: marrón

Origen: hispano

Sexo: masculino

Altura: 1.75

¿Quién es “El Mayito Flaco”?

Ismael Zambada-Sicairos, también apodado como “El Caballero” y “El Heredero del Monte”, es catalogado por Estados Unidos como un peligroso narcotraficante, por quien ofrece 15 millones de dólares.

Es el segundo hijo del capo “El Mayo Zambada” y se le acusa de ser responsable del trasiego de toneladas de cocaína y fentanilo a EUA.

De acuerdo con reportes de inteligencia, tiene como brazos armados las siguientes organizaciones criminales:

Los Rusos

Los Flecha MZ

La Sombreriza

Los Cazadores

“El Mayito Flaco” tiene aliados y opera bajo una red de corrupción en la que participan tanto autoridades como criminales para continuar con el trasiego de drogas.

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