Operativo contra el Cártel del Golfo en 3 estados: detienen al “Bebo”, presunto operador financiero de “Los Metros”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, entre el 24 y 24 de septiembre, se llevaron a cabo tres operativos en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas contra presuntas ubicaciones del Cártel del Golfo.

En uno de ellos, detuvieron a Jesús Manuel “N”, mejor conocido como Bebo, por su presunta participación en los delitos de red de contrabando fiscal de hidrocarburos o huachicol. Asimismo, arrestaron a dos personas más.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quién es “Bebo”, líder de una célula del Cártel del Golfo?

De acuerdo a las autoridades mexicanas, Jesús Manuel “N” está vinculado a negocios de presuntos huachicol fiscal, mientras formaba parte de una célula de César “N”, mejor conocido como Primito y jefe de la facción de Los Metros.

Este grupo delictivo tendría presencia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, las autoridades puntualizaron que cuenta con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Decomisan armamento y drogas del Cártel del Golfo

Por otra parte, Defensa puntualizó que tras los decomisos en las tres entidades pudieron decomisar los siguientes objetos y drogas, las cuales pertenecerían al Cártel del Golfo:

13 inmuebles

Cuatro tanques fijos tipo cisternas para almacenamiento de hidrocarburo

para almacenamiento de hidrocarburo Dos aeronaves

50 vehículos de diversas características

de diversas características 107 remolques tipo cisternas

84 tractocamiones

49 camiones recolectores de basura

11 bombas desapachadoras

Alrededor d e 500 mil litros de combustible

1.3 kilogramos de matanfetamina

219 cartuchos

Siete vehículos de dos ruedas

Finalmente se dio a conocer que todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.