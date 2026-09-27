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/Seguridad/Nota

Operativo contra el Cártel del Golfo en 3 estados: detienen al “Bebo”, presunto operador financiero de “Los Metros”

Jesús Manuel “N” cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada; además, lo señalan por presuntos delitos relacionados a huachicol

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, entre el 24 y 24 de septiembre, se llevaron a cabo tres operativos en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas contra presuntas ubicaciones del Cártel del Golfo.

En uno de ellos, detuvieron a Jesús Manuel “N”, mejor conocido como Bebo, por su presunta participación en los delitos de red de contrabando fiscal de hidrocarburos o huachicol. Asimismo, arrestaron a dos personas más.

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¿Quién es “Bebo”, líder de una célula del Cártel del Golfo?

De acuerdo a las autoridades mexicanas, Jesús Manuel “N” está vinculado a negocios de presuntos huachicol fiscal, mientras formaba parte de una célula de César “N”, mejor conocido como Primito y jefe de la facción de Los Metros.

Este grupo delictivo tendría presencia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, las autoridades puntualizaron que cuenta con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Decomisan armamento y drogas del Cártel del Golfo

Por otra parte, Defensa puntualizó que tras los decomisos en las tres entidades pudieron decomisar los siguientes objetos y drogas, las cuales pertenecerían al Cártel del Golfo:

  • 13 inmuebles
  • Cuatro tanques fijos tipo cisternas para almacenamiento de hidrocarburo
  • Dos aeronaves
  • 50 vehículos de diversas características
  • 107 remolques tipo cisternas
  • 84 tractocamiones
  • 49 camiones recolectores de basura
  • 11 bombas desapachadoras
  • Alrededor de 500 mil litros de combustible
  • 1.3 kilogramos de matanfetamina
  • 219 cartuchos
  • Siete vehículos de dos ruedas

Finalmente se dio a conocer que todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades.

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