Operativo contra el Cártel del Golfo en 3 estados: detienen al “Bebo”, presunto operador financiero de “Los Metros”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, entre el 24 y 24 de septiembre, se llevaron a cabo tres operativos en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas contra presuntas ubicaciones del Cártel del Golfo.
En uno de ellos, detuvieron a Jesús Manuel “N”, mejor conocido como Bebo, por su presunta participación en los delitos de red de contrabando fiscal de hidrocarburos o huachicol. Asimismo, arrestaron a dos personas más.
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¿Quién es “Bebo”, líder de una célula del Cártel del Golfo?
De acuerdo a las autoridades mexicanas, Jesús Manuel “N” está vinculado a negocios de presuntos huachicol fiscal, mientras formaba parte de una célula de César “N”, mejor conocido como Primito y jefe de la facción de Los Metros.
Este grupo delictivo tendría presencia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.
Asimismo, las autoridades puntualizaron que cuenta con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Decomisan armamento y drogas del Cártel del Golfo
Por otra parte, Defensa puntualizó que tras los decomisos en las tres entidades pudieron decomisar los siguientes objetos y drogas, las cuales pertenecerían al Cártel del Golfo:
- 13 inmuebles
- Cuatro tanques fijos tipo cisternas para almacenamiento de hidrocarburo
- Dos aeronaves
- 50 vehículos de diversas características
- 107 remolques tipo cisternas
- 84 tractocamiones
- 49 camiones recolectores de basura
- 11 bombas desapachadoras
- Alrededor de 500 mil litros de combustible
- 1.3 kilogramos de matanfetamina
- 219 cartuchos
- Siete vehículos de dos ruedas
Finalmente se dio a conocer que todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades.
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