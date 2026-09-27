La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales en Mazatlán, Sinaloa, como parte del reforzamiento de las labores de seguridad en la entidad.
El personal militar se incorporará a las operaciones que ya realiza la 9ª Zona Militar, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.
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Buscan reforzar la seguridad en Mazatlán
De acuerdo con la información difundida por la Sedena, los 100 elementos comenzaron su traslado hacia Sinaloa este domingo 27 de septiembre, dentro de las acciones contempladas en la Estrategia de Seguridad Nacional de Seguridad Pública.
Algunas de las actividades que realizarán los elementos son:
- Patrullajes
- Reconocimientos terrestres
- Acciones disuasivas
Todo por México, Fuerzas Especiales.— @Defensamx (@Defensamx1) September 27, 2026
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Todo esto ocurrirá en áreas conurbadas de Mazatlán. La Defensa anunció que los efectivos se regirán bajo el marco jurídico vigente, tal como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y con respeto a los derechos humanos.
El nuevo contingente llega menos de dos semanas después de otro despliegue de mil 600 efectivos del Ejército en Mazatlán y en medio de una serie de operativos realizados en la zona durante septiembre.
Defensa ha realizado diversos operativos en Mazatlán
Durante las últimas semanas, Marina y SSPC habían enviado personal adicional para fortalecer las labores operativas.
El 25 de septiembre, autoridades federales informaron sobre siete acciones operativas en Mazatlán, en las que se reportaron:
- 8 personas detenidas
- Aseguraron 19 armas de fuego
- Más de 2 mil cartuchos
- 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal
- 415 pastillas de fentanilo
- Vehículos y equipo táctico
Entre las acciones reportadas estuvieron recorridos de seguridad en comunidades como El Quelite, Veranos y Siqueros, así como patrullajes en las inmediaciones de la caseta de cobro Vainillo II.
De esta manera, los 100 elementos de Fuerzas Especiales se integrarán a un dispositivo de seguridad que ya cuenta con personal militar y de otras corporaciones federales desplegado en el municipio.
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