La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales en Mazatlán, Sinaloa, como parte del reforzamiento de las labores de seguridad en la entidad.

El personal militar se incorporará a las operaciones que ya realiza la 9ª Zona Militar, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

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Buscan reforzar la seguridad en Mazatlán

De acuerdo con la información difundida por la Sedena, los 100 elementos comenzaron su traslado hacia Sinaloa este domingo 27 de septiembre, dentro de las acciones contempladas en la Estrategia de Seguridad Nacional de Seguridad Pública.

Algunas de las actividades que realizarán los elementos son:

Patrullajes

Reconocimientos terrestres

Acciones disuasivas

Todo esto ocurrirá en áreas conurbadas de Mazatlán. La Defensa anunció que los efectivos se regirán bajo el marco jurídico vigente, tal como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y con respeto a los derechos humanos.

El nuevo contingente llega menos de dos semanas después de otro despliegue de mil 600 efectivos del Ejército en Mazatlán y en medio de una serie de operativos realizados en la zona durante septiembre.

Defensa ha realizado diversos operativos en Mazatlán

Durante las últimas semanas, Marina y SSPC habían enviado personal adicional para fortalecer las labores operativas.

El 25 de septiembre, autoridades federales informaron sobre siete acciones operativas en Mazatlán, en las que se reportaron:

8 personas detenidas

Aseguraron 19 armas de fuego

Más de 2 mil cartuchos

14 artefactos explosivos de fabricación artesanal

415 pastillas de fentanilo

Vehículos y equipo táctico

La Guardia Nacional más cerca de ti.



El personal de la Guardia Nacional tiene como objetivo realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o… pic.twitter.com/oiQ0wKUclM — @Defensamx (@Defensamx1) September 27, 2026

Entre las acciones reportadas estuvieron recorridos de seguridad en comunidades como El Quelite, Veranos y Siqueros, así como patrullajes en las inmediaciones de la caseta de cobro Vainillo II.

De esta manera, los 100 elementos de Fuerzas Especiales se integrarán a un dispositivo de seguridad que ya cuenta con personal militar y de otras corporaciones federales desplegado en el municipio.

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