Una maleta que contenía 10 cargadores para armas de fuego y diversos accesorios con características militares fue asegurada durante una revisión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) este domingo.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el hallazgo ocurrió durante labores de inspección y verificación realizadas en coordinación con personal de la Aduana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué más encontraron dentro de la maleta en el AICM?

De acuerdo con la información difundida por la Semar, el hallazgo ocurrió en un punto táctico identificado como “Lado Aire”, dentro del AICM.

La maleta contenía 10 cargadores para armas de fuego de los cuales cinco eran calibre 5.56 y los otros cinco correspondían al calibre 9 milímetros.

Además, el equipaje contenía equipo de características militares como cinturones tácticos, guantes y lo que podría ser una navaja o un cuchillo, así como otros accesorios.

Equipaje militar en el AICM (Marina)

¿De quién era el equipaje militar encontrado en el AICM?

Hasta la publicación de esta nota, no se reportan personas detenidas por este aseguramiento o a quién le pertenecían estos objetos.

La Semar y la Aduana del AICM tampoco han precisado si la meta procedía del extranjero o de algún punto de México, ni cuál era su destino.

Después de la revisión, la maleta y los objetos encontrados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para realizar las investigaciones y diligencias necesarias.

El caso permanecerá bajo investigación para determinar la procedencia del equipaje y las circunstancias en las que llegó hasta las instalaciones del AICM.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.