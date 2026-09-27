Tras confirmarse la muerte de José Antonio de la Rosa Zárate, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) exigió a las autoridades esclarecer el caso y reforzar la seguridad en las carreteras utilizadas por las unidades de carga.

La organización, encabezada por David Estévez Gamboa, pidió una investigación exhaustiva para determinar qué ocurrió durante el recorrido del operador, así como establecer el paradero de la unidad y las circunstancias de su fallecimiento.

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¿Qué pasó con el operador José Antonio de la Rosa?

José Antonio de la Rosa Zárate, originario de Orizaba, Veracruz, fue reportado como desaparecido el 21 de septiembre, cuando realizaba un traslado de carga con destino a Toluca.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, su última ubicación conocida se registró durante la madrugada de ese día en la zona de Tultepec.

Posteriormente, los tanques de la unidad que conducía fueron localizados en Ecatepec; días después se confirmó el hallazgo del operador sin vida.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente todos los detalles sobre las circunstancias de su muerte, por lo que ANTAC solicitó que la investigación determine qué ocurrió durante el trayecto y si existe alguna relación con el robo de transporte.

Exigencias de la ANTAC a las autoridades

La asociación pidió identificar y detener a quienes resulten responsables, así como investigar una posible relación con organizaciones dedicadas al robo de transporte de carga.

Otra de las exigencias prioritarias por parte de la ANTAC es el reforzamiento de la seguridad en los corredores de riesgo en el Estado de México, especialmente en Tultepec y Ecatepec.

Si no se cumplen estas peticiones, la organización podría tomar acciones jurídicas, institucionales y de movilización dentro del marco legal.

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