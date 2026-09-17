Conductor pierde el control y choca contra columna de Periférico Sur; hay muertos

Dos personas murieron durante la madrugada de este jueves 17 de septiembre tras un fuerte choque contra el muro de contención en Periférico Sur, en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México (CDMX).

La tragedia se registró en el segundo piso, a la altura de Luis Cabrera, después de que el conductor perdiera el control aparentemente por el exceso de velocidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor chocó primero contra el muro de contención que divide los carriles y posteriormente se impactó en una columna del segundo piso de Periférico Sur.

🚨💥 ¡Tragedia en Periférico! Dos personas murieron tras un fuerte accidente en San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras.



El vehículo en el que viajaban chocó contra el muro de contención y terminó impactándose contra una columna del segundo piso. La circulación… pic.twitter.com/o3Sw9NHzzN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 17, 2026

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¿Cómo es la circulación en Periférico Sur?

Servicios de emergencia lograron comunicarse con los familiares de las víctimas, quienes reconocieron los cuerpos.

La circulación sobre Periférico Sur quedó liberada luego de que peritos hicieran el levantamiento de los cuerpos, así como el del vehículos siniestrado.

Otros choques en la CDMX hoy

El accidente en Periférico Sur no fue el único que se registró este jueves, pues un choque múltiple tuvo lugar sobre Paseo de la Reforma, justo al cruce con avenida Hidalgo.

En el accidente se vieron involucrados al menos cuatro automóviles y aunque en un primer momento el presunto responsable quiso escapar, terminó siendo detenido por un ciudadano y oficiales de policía.

🚨 Esta madrugada, un choque entre cuatro vehículos dejó tres personas heridas sobre Paseo de la Reforma, en el cruce con avenida Hidalgo.



El conductor de una camioneta, señalado como presunto responsable, habría intentado escapar, pero fue detenido por un ciudadano y un policía… pic.twitter.com/1RqM0lFR37 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 17, 2026

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