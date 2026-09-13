Ciudadanos hartos de violencia realizan marcha de la paz en Culiacán, Sinaloa: “Queremos vivir en paz”

Este domingo 13 de septiembre varios segmentos de la población y organizaciones de la sociedad civil salieron a las calles de Culiacán, Sinaloa, para realizar una marcha a favor de la paz y en contra de la violencia desatada a dos años del rompimiento del Cártel de Sinaloa.

La movilización comenzó con una misa encabezada por el obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, quien emitió un mensaje dejando en claro que las personas sólo quieren vivir en paz.

“En Culiacán estamos de pie y seguimos caminando con alegría y con esperanza. Siempre de pie (...) queremos vivir en paz, queremos calles seguras y una sociedad donde podamos mirarnos con confianza”, expresó.

Además, en la movilización que inició sobre la avenida Álvaro Obregón, se pudieron leer pancartas y mensajes como los siguientes: “Sinaloa, ponte de pie” y “No más de lo mismo”.

#AztecaInforma 📢🪧Ciudadanos se reúnen sobre la Av. Álvaro Obregón en #Culiacán, con la finalidad de visibilizar la vi0l3nc1a que se vive en el estado, así como pedir justicia por todas las familias y personas af3ctad4s.



Esto, tras cumplir 2 años de de inseguridad en #Sinaloa‼️… pic.twitter.com/OJ731W5ZdU — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) September 13, 2026

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Obispo anunció reunión con la gobernadora de Sinaloa

Durante la ceremonia religiosa, el obispo de la ciudad adelantó que días atrás se reunió con la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, a quien le mencionó que Culiacán necesitan dos cosas para alcanzar la paz:

Hablarles con la verdad a los culiacaneses

Trabajar para que el pueblo vuelva a tener confianza en sus instituciones

Es por lo anterior que, según dijo, exigieron que el estado tenga un gobierno de verdad, no interino como el que se tiene actualmente no sólo en Sinaloa, sino también en el ayuntamiento.

“Tenemos un presidente municipal interino, una gobernadora interina por segunda vez, tenemos un Congreso interino y nosotros la violencia la vivimos todos los días y es una verdad”, expresó.

Recorrido de la marcha de la paz en Sinaloa

Conviene recordar que la marcha fue impulsada por la Diócesis de Culiacán, Coparmex Sinaloa, el Consejo Intercamaral, así como diversos colectivos sociales.

Ellos planearon un recorrido programado desde La Lomita hasta la Catedral, además pidieron a la ciudadanía vestir de blanco y traer pancartas en donde se pida que Sinaloa vuelva a la paz.

Previamente se invitó a la gobernadora Graciela Domínguez para que se uniera a la movilización como ciudadana; sin embargo, no se presentó.

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