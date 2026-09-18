La familia de Claudia Tacoronte, llegó este viernes desde España a México para recibir el cuerpo de la joven de 21 años, quien fue asesinada el pasado 12 de septiembre en Cuautla, Morelos.

Ahora, la joven española regresará a su país, donde su familia y amigos podrán darle el último adiós; sin embargo, mientras comienza el doloroso regreso, el caso que conmocionó a Morelos entra en una nueva etapa.

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Familiares de Claudia Tacoronte ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía de Morelos (@Fiscalia_Mor) donde se les entregará el cuerpo de la estudiante pic.twitter.com/IFXcQK5Wn1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 18, 2026

Familia de Claudia Tacoronte llega a Morelos para recibir su cuerpo

Fue el padre de la joven de 21 años, quien llegó a las instalaciones de la Fiscalía de Morelos acompañada por el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, así como representantes de la Universidad de Granada, institución donde estudiaba la joven.

También estuvieron presentes autoridades de Morelos y representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas.

Después de completar los procedimientos de identificación y los trámites correspondientes, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que el cuerpo fue entregado formalmente a Valentín Tacoronte, padre de Claudia.

Los restos de Claudia Tacoronte serán trasladados a España en un vuelo privado para que sus familiares puedan despedirse de ella y darle sepultura en su país de origen.

¿Cuándo regresará Claudia Tacoronte a España?

Una vez completados los procedimientos legales en México, comenzará el proceso de repatriación de los restos de Claudia hacia España.

La familia también contempla trasladarse a Cuautla antes de abandonar México para conocer el lugar donde ocurrió el ataque y reunirse con algunas de las personas que tuvieron contacto con la joven durante sus últimos momentos.

Claudia había llegado a México apenas unas semanas antes de su muerte; el 17 de agosto arribó al país para realizar una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) como parte de un intercambio con la Universidad de Granada.

¿Qué se sabe de “El Trompas”, presunto feminicida de Claudia Tacoronte?

La Fiscalía de Morelos informó que Francisco Javier “N” será imputado por feminicidio y adelantó que buscará para él la pena máxima de 70 años de prisión.

El fiscal Fernando Blumenkron explicó que las autoridades cuentan con elementos que permitieron solicitar la orden de aprehensión, entre ellos testimonios y registros de video.

También señaló que se hizo valer la causal de “lesiones infamantes” para acreditar el delito de feminicidio.

La audiencia de control del detenido está prevista en Cuautla, donde un juez determinará su situación jurídica.

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó que su homólogo mexicano, Roberto Velasco, le comunicó que el detenido habría confesado la autoría de los hechos.

Esta información fue transmitida por el gobierno español a partir de la comunicación con las autoridades mexicanas.

Ahora, mientras sus familiares enfrentan el dolor de regresar el cuerpo de Claudia Tacoronte a España, en México todavía queda pendiente conocer qué ocurrirá con el presunto feminicida de la joven de 21 años, Francisco Javier “N”.

MIENTRAS CLAUDIA AGONIZABA, SU PRESUNTO AGRESOR SE ALEJABA CAMINANDO... TUVO TIEMPO



Un video difundido en redes sociales agrega piezas importantes para reconstruir los últimos minutos de Claudia Tacoronte Aguilera: mientras la estudiante española permanecía gravemente herida, el… pic.twitter.com/AZ9qF3JRRL — David Monroy MX (@DavidMonroyMx) September 15, 2026

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