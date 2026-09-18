“El Trompas” es vinculado a proceso por el feminicidio de Claudia Tacoronte

Un juez vinculó a proceso a Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, señalado como probable responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, ocurrido el pasado 12 de septiembre en Cuautla, Morelos.

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⚖️🚔 La Fiscalía de Morelos (@Fiscalia_Mor) informó que vincularon a proceso a Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, por el feminicidio de Claudia Tacoronte en Cuautla, #Morelos https://t.co/7LBIi3GoG9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 19, 2026

Durante la audiencia realizada este viernes 18 de septiembre, la autoridad judicial determinó que el acusado permanezca en prisión preventiva mientras continúa el proceso.

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“El Trompas” se queda en prisión preventiva

Francisco Javier “N” fue detenido la tarde del jueves 17 de septiembre en el centro de Cuautla, mediante un operativo en el que participaron autoridades estatales y federales. Posteriormente fue trasladado al penal distrital de Cuautla para quedar a disposición de un juez.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio de Claudia Tacoronte y estableció la prisión preventiva como medida cautelar.

El plazo otorgado para la investigación complementaria será de cuatro meses, por lo que la Fiscalía podrá continuar con la integración de pruebas y diligencias antes de que avance a las siguientes etapas del proceso.

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Familiares de Claudia Tacoronte ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía de Morelos (@Fiscalia_Mor) donde se les entregará el cuerpo de la estudiante pic.twitter.com/IFXcQK5Wn1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 18, 2026

La Fiscalía de Morelos ha señalado que buscará la pena máxima (70 años) prevista para el delito, aunque cualquier eventual condena dependerá del desarrollo del proceso judicial y de la resolución que corresponda.

Mientras tanto, “El Trompas” permanecerá privado de la libertad y continuará sujeto al proceso penal por su probable participación en el feminicidio de la estudiante española.

¿Qué se sabe del feminicidio de Claudia Tacoronte?

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, era originaria de España y se encontraba en Morelos como estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La noche del 12 de septiembre acudió a la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se realizaba una actividad relacionada con la Feria Nacional de la Planta Medicinal.

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, la joven salió al estacionamiento después de cenar para fumar un cigarro y hablar por teléfono. En ese momento habría sido atacada con un arma blanca.

La Fiscalía de Morelos inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio debido a las características del crimen.

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