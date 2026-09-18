La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la detención de Eduardo Issac ‘N’, presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita, estudiante de medicina en la Universidad Cuauhtémoc Guadalajara, en Jalisco.

Las autoridades estatales, junto al Gabinete de Seguridad, detuvieron a Eduardo, después de investigaciones y acciones operativas.

Agentes de Investigación de la Comandancia de Feminicidios, pertenecientes a ViEMNNA, de esta Fiscalía Estatal, lograron la detención del presunto responsable del lamentable feminicidio de Karla, estudiante de medicina. (1-2) pic.twitter.com/AyRC1xUFyk — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 18, 2026

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¿Qué dijo Omar García Harfuch tras el feminicidio de Karla Margarita?

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, catalogó este feminicidio como “lamentable”, y expresó su solidaridad a la familia de la joven.

Recalcó que desde que se tuvo conocimiento del caso se iniciaron las labores correspondientes y se mantuvo coordinación entre autoridades locales y federales para establecer los hechos.

Marcha para pedir justicia para Karla Margarita

El jueves 17 de septiembre, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, familiares y amigos marcharon con pancartas y cartulinas en el que exigían justicia para Karla.

Los estudiantes caminaron desde las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) rumbo a la glorieta del Monumento a la Bandera, frente a la entrada del Parque Irekua.

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