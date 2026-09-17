Nuevo golpe al CJNG: Detuvieron a Manuel Alejandro “N”, “El Señor de la T”, coordinador regional en Michoacán

El Gobierno de México dio un nuevo golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, tras la detención de Manuel Alejandro “N”, El Señor de la T, en Michoacán.

De acuerdo al mensaje que publicó en sus redes sociales este jueves 17 de septiembre, el detenido era uno de los principales coordinadores regionales del CJNG en las zonas del Bajío en Michoacán, específicamente en Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

La detención se dio tras un operativo conjunto entre la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública local, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta @Claudiashein, fue detenido en Michoacán Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del CJNG y generador de violencia, relacionado con extorsión,… pic.twitter.com/RC0TEz645V — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026

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¿De qué acusan a “El Señor de la T” en México?

Las autoridades mexicanas acusan al Señor de la T de su presunta participación en los siguientes delitos:

Generador de violencia

Extorsión

Secuestro

Homicidio

Desaparición de personas

Narcomenudeo

Omar García Harfuch dejó en claro que la detención se llevó a cabo en medio de las investigaciones contra grupos que extorsionan y generan violencia entre los sectores productivos de Michoacán.

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