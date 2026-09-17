Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de la española Claudia Tacoronte, fue detenido este jueves 17 de septiembre, de acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Tras su captura, un dato volvió a poner el foco sobre el caso, pues el hombre conocido como “El Trompas” ya tenía antecedentes penales y había estado en prisión.

Pero si ya había sido detenido y encarcelado anteriormente, ¿qué pasó para que recuperara su libertad? Aquí, en adn noticias te contamos lo que se sabe.

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Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable… pic.twitter.com/cWleAumz2v — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 18, 2026

Feminicida de Claudia Tacoronte ya había estado en prisión

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que Francisco Javier “N” ya contaba con antecedentes penales por robo, principalmente en Morelos, aunque también tenía registros relacionados con este delito en otros estados de México; también detalló que “El Trompas” incluso estuvo en prisión en Morelos.

“Sí, de robo, principalmente en el estado de Morelos y también en otros estados de la República. En Morelos incluso estuvo en prisión y fue sentenciado”, declaró Blumenkron.

De acuerdo con lo explicado por el fiscal, después de cumplir con ese proceso, Francisco Javier “N” fue puesto en libertad.

Es precisamente este antecedente el que vuelve a poner la lupa sobre el historial del ahora detenido, pues tras evadir la “justicia” vuelve a estar relacionado con un caso penal, esta vez por el feminicidio de Claudia Tacoronte.

Aunque el fiscal confirmó que Francisco Javier “N” estuvo preso y fue sentenciado por robo, las autoridades no han dado a conocer públicamente todos los detalles de ese proceso anterior.

¿Cuál sería la sentencia de Francisco Javier “N” por el caso de Claudia Tacoronte?

Tras su detención y los antecedentes penales que ya tenía, ahora Francisco Javier “N”, enfrentará un proceso por el el caso de Claudia Tacoronte y la Fiscalía de Morelos informó que solicitarán la pena máxima de 70 años de prisión.

Sin embargo, será un juez quien determine su situación jurídica, la responsabilidad penal y, en caso de una sentencia condenatoria, la sanción que deberá cumplir.

Información ciudadana ayudó a ubicar al presunto feminicida de Claudia Tacoronte



El fiscal de Morelos informó que fue detenido en el centro de Cuautla tras recibir datos de la población



Mañana llegarán familiares de Claudia; la Fiscalía entregará el cuerpo pic.twitter.com/YIxfiPwE8O — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 18, 2026

¿Quién era Claudia Tacoronte?

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años y era originaria de Gran Canaria, España; estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada y había llegado a Morelos como parte de un intercambio académico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Su estancia en México comenzó en agosto y tenía previsto permanecer en el estado hasta diciembre.

Además de sus estudios, Claudia tenía interés por la naturaleza, los viajes y las actividades comunitarias; también había formado parte de los Scouts y participado en actividades de voluntariado.

El 12 de septiembre acudió a la 42ª Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, en Cuautla. Esa misma noche fue atacada y murió a consecuencia de las heridas que sufrió.

Su asesinato generó movilizaciones y muestras de solidaridad tanto en Morelos como en España, mientras familiares, estudiantes y autoridades exigieron esclarecer el caso.

Mientras tanto, la investigación por el feminicidio de Claudia Tacoronte continúa y las autoridades deberán presentar ante el juez los elementos con los que buscan acreditar la responsabilidad de Francisco Javier “N”.

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