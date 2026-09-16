Video delata a presunto sicario del Cártel del Golfo; EUA lo acusa de terrorismo tras detención

El fiscal federal de Estados Unidos, Aaron Reitz, anunció que José Flores Flores, presunto sicario del Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas, fue acusado de terrorismo, luego de ser detenido al ingresar ilegalmente a Mission, Texas, el pasado 10 de julio.

Durante una conferencia de prensa este miércoles 16 de septiembre, el funcionario estadunidense informó que los cargos fueron confesados por el detenido de aproximadamente 20 años, quien tenía videos violentos en su celular donde había asesinado a diversas personas.

Por lo anterior, en EUA no sólo lo acusan por narcoterrorismos, sino también por ingresar ilegalmente al país.

Today in @USAO_SDTX news, US Attorney Aaron Reitz announces charges against Illegal alien charged with providing material support to Gulf Cartel—a foreign terrorist organization.



Watch the press conference announcing the indictment is available on YouTube at the following link:… — US Attorney SDTX (@USAO_SDTX) September 16, 2026

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Sicario del Cártel del Golfo confiesa asesinatos

De acuerdo a las autoridades estadunidenses, agentes de migración revisaron el teléfono de Flores Flores con su autorización y ahí encontraron una grabación de éste desmembrando el cadáver de un hombre con una sierra.

Además, tenía imágenes donde se mostraban al menos dos torsos humanos desmembrados y extremidades cortadas. Otras más era de un barril en llamas, así como al joven con una radio y rifles de asalto.

“Flores Flores admitió que era la persona en el video y dijo que serruchó los brazos de la víctima para hacer (que) el cuerpo (fuera) más fácil de quemar en un barril”, explicó el fiscal.

Presencia del Cártel del Golfo en Tamaulipas, según EUA

Asimismo, las autoridades puntualizaron que el detenido les dio información sobre cómo operaba el Cártel del Golfo en Tamaulipas, específicamente en Reynosa, donde él formaba parte de un sector donde monitoreaba y seguía a elementos del Ejército mexicano.

“Dijo que el cártel le proporcionó un rifle, chaleco antibalas y un vehículo (...) dijo a los investigadores que cuando un superior le daba el nombre o la foto de un objetivo, él lo agarraba y luego lo entregaba”, continuó.

Conviene recordar que en febrero de 2025, EUA designó al Cártel del Golfo como Organización Terrorista Extranjera, situación que el detenido reconoció y dijo tener conocimiento de lo mismo.

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