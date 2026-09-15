Refuerzan seguridad en Mazatlán ante violencia: Despliegan mil marinos y 800 elementos de SSPC

La seguridad en Mazatlán, Sinaloa será reforzada de manera inmediata con el despliegue de 1, 800 elementos adicionales de fuerzas federales, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el anuncio se incorporan 800 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y 1, 000 integrantes de la Secretaría de Marina (Semar). La medida fue instruida como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en el Estado de Sinaloa.

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La Secretaría de la Defensa Nacional @Defensamx1, la Secretaría de Marina @SEMAR_mx y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico reforzarán de manera inmediata la seguridad en Mazatlán, por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein.



Se incorporarán 800… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 15, 2026

Violencia desatada en Sinaloa: Zonas que serán reforzadas con fuerzas federales

El operativo contempla fortalecer la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión del delito en Mazatlán, además de mantener atención en Culiacán y los principales tramos carreteros de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene por su parte un despliegue importante en la entidad. El número de elementos que serán destinados específicamente a Mazatlán será informado posteriormente por la dependencia.

El anuncio ocurre mientras Sinaloa enfrenta un escenario de violencia desatada, mismo que ya obligó a las autoridades federales y estatales a incrementar la presencia de elementos de seguridad en distintos puntos de la entidad.

Con la llegada de los nuevos efectivos, el Gobierno federal busca aumentar la capacidad de respuesta y vigilancia en una de las principales ciudades de Sinaloa, particularmente en zonas consideras estratégicas para la movilidad y la actividad económica.

El reto será determinar si este nuevo despliegue logra traducirse en mayor seguridad para los habitantes, los turistas y los trabajadores de Mazatlán; y tú, qué piensas: ¿Será suficiente la presencia de 1,800 elementos adicionales para contener la violencia desatada en Sinaloa?

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