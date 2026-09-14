Él es Ángel Guerrero Carrillo, “El Canguro”, detenido en Jalisco y ligado a “El Chapo Isidro”

El Gabinete de Seguridad anunció la detención de Ángel Guerrero Carrillo, mejor conocido como El Canguro, en Jalisco tras un trabajo en conjunto con autoridades de los Estados Unidos (EUA).

Las autoridades mexicanas ligan al detenido con Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave (nombre en México) u Organización Meza Flores (en Estados Unidos), una de las facciones que sobrevivió al Cártel de los Beltrán Leyva.

Registro Nacional de Detenciones "El Canguro" fue detenido en Zapopan, Jalisco (Captura de pantalla)

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¿Quién es “El Canguro” y cuál era su papel en el Cártel de Guasave?

El Canguro es señalado como uno de los líderes del grupo del Chapo Isidro en Jalisco, específicamente en Zapopan, además de ser el encargado de la logística, distribución y venta de drogas sintéticas en Seattle y Tacoma, Washington, EUA.

De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, se trata de un hombre de aproximadamente 39 años, complexión robusta, 1.70 metros de altura y que vestía completamente de negro al momento de su arresto.

El operativo en donde cayó Ángel Guerrero ocurrió a las 20:54 horas (tiempo local) del pasado viernes 11 de septiembre en la colonia Paseos Universidad, en Zapopan, ahí se le fueron aseguradas un arma de fuego, municiones y diversas dosis de droga.

El papel de “El Chapo Isidro” en el Cártel de Guasave

Fausto Isidro Meza Flores comenzó su carrera criminal en la década de los noventa dentro del Cártel de Juárez, cuando éste era liderado por Amado Carrillo Fuentes; sin embargo, tras la muerte de El Señor de los Cielos se unió al Cártel de los Beltrán Leyva.

Para 2008, con 25 años, El Chapo Isidro se volvió la mano derecha de los hermanos Beltrán Leyva tras el rompimiento con el Cártel de Sinaloa, enfrentándose a El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada por el control del norte del estado.

Hasta febrero de 2025 se le incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados del mundo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y se ofrece una recompensa de cinco millones de dólares, luego de acusarlo de llevar más de 20 años traficando fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas.

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