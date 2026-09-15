¿Qué tan grande es el CJNG? Su número de integrantes supera al ejército de varios países

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una estructura criminal de gran alcance y, de acuerdo con estimaciones de autoridades en Estados Unidos, la dimensión de la organización rebasa las fuerzas armadas de algunos países europeos.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se identifica a Juan Carlos Valencia, “El 03”, como líder del CJNG que cuenta con miles de personas dentro de la organización por todo el territorio mexicano.

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“Ejército” del CJNG supera a las tropas de Dinamarca

Estimaciones del Centro Nacional Contra el Terrorismo de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés) ubica al CJNG entre 15 y 20 mil integrantes distribuidos en diferentes regiones.

El CJNG funciona mediante una estructura con mandos regionales que administran operaciones en distintos territorios, además de utilizar alianzas o afiliaciones con grupos locales para ampliar su presencia.

La comparación surgió debido a que el rango estimado para el CJNG es similar o superar al número de militares de Dinamarca o Suecia, que tiene 16 mil.

Además, también se compara con las fuerzas armadas de Paraguay, con 20 mil elementos; y dobla a los elementos del ejército de países como Irlanda, con 8 mil 500 miembros.

Cárteles en México con más integrantes

Pero además del CJNG, aparecen otros cárteles mexicanos con una gran cantidad de miembros:

La Nueva Familia Michoacana : 5 mil efectivos

: 5 mil efectivos Cártel del Noreste (antes Los Zetas): mil efectivos

Además, de estas tres organizaciones, el Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel de Juárez y los grupos Cárteles Unidos y Los Viagra también aparecen en la lista de la institución.

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