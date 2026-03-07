Detienen a Beto Bazán, miembro del Cártel del Golfo, uno de los más buscados del ICE

Roberto Bazán Salinas, conocido como Beto, era miembro del Cártel del Golfo en Guanajuato, estaba acusado de traficar marihuana y otras drogas desde Tamaulipas hacia Estados Unidos y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) informó que fue detenido.

Detienen a Beto Bazán del Cártel del Golfo

Fue mediante un comunicado que la agencia de inmigración informó que el pasado 5 de marzo de logró la detención de Beto Bazán en Salamanca, Guanajuato. En la operación participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Interpol y oficinas de ICE: HSI Monterrey, HSI Matamoros y de Beaumont.

Además, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson reconoció a las autoridades mexicanas, especialmente a la FGR la detención de Beto Bazán pues era uno de los delincuentes más buscados por el ICE.

ACCUSED CARTEL NARCOTERRORIST AND ICE MOST WANTED ARRESTED BY HSI & PARTNERS IN MEXICO



Mexican national Roberto “Beto” BAZAN-Salinas -- associated with the Cartel del Golfo and wanted for his role in smuggling multi kilogram shipments of cocaine, methamphetamine and marijuana… pic.twitter.com/jCFvear6J2 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) March 7, 2026

Cártel del Golfo forma parte de la lista de organizaciones terroristas

En la lista de Estados Unidos de Organizaciones Terroristas Extranjeras Designadas en febrero de 2025 se encuentra el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el del Noreste, la Familia Michoacana y los Cárteles Unidos.

El Cártel del Golfo es uno de los grupos criminales más antiguos pues su origen es de 1984 cuando Juan García Ábrego heredó el negocio de su tío en la distribución de marihuana y cocaína. Posteriormente se abrió paso negociando con el Cártel de Cali y comenzó el tráfico de drogas a Estados Unidos.

