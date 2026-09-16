Estudiantes marchan en Morelos por el feminicidio de Claudia Tacoronte y exigen justicia

Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que se encontraba en Morelos como parte de un intercambio universitario, fue asesinada con un arma blanca en Cuautla, Morelos, después de resistirse a un asalto.

La movilización estudiantil no solo exigió justicia por el feminicidio, sino que también expresó el temor de los universitarios de convertirse en víctimas de la violencia que afecta al estado.

Al finalizar la marcha, los estudiantes acudieron al Palacio de Gobierno, pero el inmueble se encontraba vacío y no fueron atendidos; el reportero Carlos de la Fuente reclama resultados concretos en seguridad y justicia al gobierno estatal.