Las elecciones de 2027 ya comienzan a mover el tablero político en México y el PAN quiere jugar fuerte, pues el partido aseguró que competirá en las 17 entidades donde se renovará la gubernatura y adelantó que buscará dar una sorpresa en estados actualmente gobernados por Morena.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, afirmó que su partido tiene como objetivo conservar las gubernaturas que actualmente encabeza.

Sin embargo, evitó adelantar cuántos triunfos podría conseguir en total y aseguró que todavía es temprano para hacer pronósticos, pero adelantó que el partido sorprenderá a todos este 2027.

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¿En qué estados gobierna el PAN actualmente?

El PAN gobierna actualmente cuatro estados de México: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro; estas entidades son algunos de los principales bastiones que conserva Acción Nacional frente al avance de Morena.

De ellos, Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro tendrán elecciones para renovar la gubernatura en 2027, por lo que el partido buscará defender tres de sus principales espacios de poder.

En Aguascalientes, el PAN confía en conservar una de sus principales posiciones electorales; Jorge Romero ha colocado a la entidad entre los estados donde el partido se siente con mayor fortaleza.

Querétaro es otro de los bastiones que Acción Nacional busca retener, el dirigente panista aseguró que el partido se encuentra entre las primeras posiciones de reconocimiento ciudadano y confió en que mantendrá el respaldo electoral.

El tercer frente es Chihuahua, donde el PAN pretende mantener el gobierno encabezado por María Eugenia Campos; en este caso, Romero incluso señaló que el partido hará “lo que tenga que hacer” para conservar la entidad.

Precisamente por eso, Jorge Romero ha señalado que Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro son los estados que el PAN pretende conservar durante la próxima contienda electoral, mientras que en las otras entidades buscará dar la sorpresa.

¿Cuáles son las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027?

Los comicios del próximo año serán uno de los procesos electorales más importantes del sexenio, pues además de la renovación de la Cámara de Diputados estarán en disputa 17 gubernaturas.

Las entidades que acudirán a las urnas para renovar el Poder Ejecutivo estatal son:

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Actualmente, Morena gobierna 12 de estas entidades, mientras que el PAN tiene tres gubernaturas y Movimiento Ciudadano y el Partido Verde cuentan con una cada uno.

¿El PAN competirá solo en las elecciones de 2027?

Aunque el Partido Acción Nacional ha planteado competir con fuerza en las 17 entidades, la puerta para las alianzas no está cerrada.

Romero explicó que el partido realizará una evaluación de cada estado antes de decidir si competirá únicamente con sus siglas o si buscará acuerdos con otras fuerzas políticas.

Entre las posibilidades que se han planteado está una eventual alianza con el PRI, especialmente en entidades donde una candidatura común podría aumentar las posibilidades de vencer a Morena.

¿Cuándo serán las elecciones de 2027?

La jornada electoral está prevista para el 6 de junio de 2027, ese día, además de las 17 gubernaturas, se elegirán diputaciones federales, diputaciones locales, ayuntamientos y otros cargos de elección popular.

El proceso electoral comenzará formalmente en septiembre de 2026, por lo que los partidos ya entraron en la etapa de preparación para definir sus estrategias y perfiles.

Así, el PAN llega a la carrera por las gubernaturas con una apuesta ambiciosa: defender Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro.

Por ahora, Jorge Romero ya lanzó su pronóstico: asegura que Acción Nacional dará “la sorpresa de su vida” en 2027.

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