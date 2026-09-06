Seguirán en prisión Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos asesinos del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

A pocos minutos de que terminara el sábado 5 de septiembre, un juez de control dictó prisión preventiva contra Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalado como los presuntos asesinos de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, así como de su familia.

La audiencia continuará el próximo miércoles 9 de septiembre a las 09:00 horas (tiempo del centro del país), luego de que las autoridades otorgaron un plazo de 144 horas para definir si los imputados van a ser vinculados a proceso.

Durante el proceso, que inició desde las 12:00 horas, el Ministerio Público presentó pruebas sobre el asesinato, los cuales se habrían recabado durante la investigación y que incluyen registros de cámaras de seguridad, así como los vehículos asegurados.

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En audiencia inicial de Formulación de Imputación en contra de Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", el Agente del Ministerio Público expuso los datos vinculatorios.



La defensa solicitó que la audiencia se llevara acabo de manera privada, la Autoridad Judicial no lo… pic.twitter.com/kXHpfpuWxS — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 6, 2026

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¿Por qué Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” habrían asesinado a Jonathan Meléndez y su familia?

Los primeros indicios de la investigación apuntan a que el tecladista, su esposa Ana Paula (quien estaba embarazada), su hija de tres años, así como Aleyda Romero, niñera, y una mascota de la familia fueron asesinos el pasado 2 de septiembre por un presunto “ajuste de cuentas”.

De acuerdo a las autoridades, Diego Sebastián era socio del tecladista y tenían un negocio de renta de inmuebles mediante una app de hospedaje. El ajuste de cuentas habría sido para reclamar un dinero.

Éste habría planeado el asesinado desde el 31 de agosto cuando le habría pedido a Gerardo “N” comprar algunos objetos como cinta adhesiva, cinchos, guantes y otros objetos para lograr maniatar a las víctimas.

Posterior al asesinato, Diego se habría movido a la Ciudad de México (CDMX) para ir a cenar; sin embargo, pasó por dos colonias clave como Mixcoac o Del Valle.

¿De qué se les acusa a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”?

En la audiencia se informó que la Fiscalía del Edomex busca que sean imputados por los delitos de homicidio calificado, maltrato y crueldad a los seres sintientes, así como interrupción del embarazo.

En caso de que sean encontrados culpables, podría ser sentenciados de 25 a 70 años de prisión por el delito de homicidio, además de tres a seis por actuar contra la mascota de la familia, así como de cinco a 10 años por interrumpir un embarazo.

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