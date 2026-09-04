Desmantelan laboratorio de metanfetamina en Sinaloa; aseguran más de 16 toneladas

En una operación encabezada por la Secretaría de Marina, se aseguraron más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa durante operativos realizados en la entidad.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre este hallazgo en “uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas”.

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Localizan y desmantelan narcolaboratorio en Sinaloa

Este operativo fue realizado por personal de la Marina, coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Según lo informado por García Harfuch, el mayor golpe ocurrió el 3 de septiembre en las inmediaciones de Corralejo, Sinaloa, donde ubicaron un complejo de 5 mil 700 metros cuadrados.

En el lugar fueron encontrados cerca de 16 mil 350 kilos de metanfetamina. Además, localizaron más de 10 toneladas y litros de sustancias químicas.

Este golpe al crimen organizado tuvo como objetivo cortar cadenas de suministro y la capacidad de producción. En lo económico, representó pérdidas para el narcotráfico de 347 millones de dólares.

Por sus dimensiones y la cantidad de material asegurado, el inmueble fue identificado como el segundo mayor laboratorio de metanfetamina localizado durante el actual gobierno.

Más de 16 TONELADAS de metanfetamina fueron aseguradas en Sinaloa en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante esta administración.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx, con @SSPCMexico y @FGRMexico, fue desmantelado un complejo… pic.twitter.com/fdp2DRiwBU — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 4, 2026

Desmantelan otros dos laboratorios en Sinaloa

El 2 de septiembre, las fuerzas federales localizaron otra instalación clandestina en la misma zona, con una superficie aproximada de 800 metros cuadrados.

Ahí fueron asegurados alrededor de 300 kgs de aparente metanfetamina terminada, además de producto que se encontraba en proceso de elaboración.

Posteriormente, en las inmediaciones de Corral Viejo, fue ubicado un tercer laboratorio de unos 450 metros cuadrados.

En el lugar se hallaron alrededor de 160 kilogramos de lo que sería metanfetamina, sustancias químicas y equipos presuntamente utilizados para la producción.

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