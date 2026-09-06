Desmantelaron laboratorios clandestinos en Guerrero; producían metanfetaminas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que fueron desmantelados tres laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas en Guerrero.

Uno de los tres laboratorios se ubicaban en Coahuayutla de José María de Izazaga, mientras que el resto estaba en Zirándaro de los Chávez.

El operativo fue dado a conocer este domingo 6 de septiembre y estuvo a cargo de la SSPC en coordinación con la Secretaría de Defensa, así como de los Guardia Nacional.

En una operación conjunta de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con autoridades del Estado de Guerrero, fueron localizados y desmantelados de manera simultánea tres laboratorios clandestinos para producir metanfetamina en Guerrero:

uno en Coahuayutla de José… pic.twitter.com/aD7ARe0UPa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 6, 2026

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Aseguran material para producir metanfetaminas en Guerrero

En detalle, las autoridades dieron a conocer que fueron asegurados diferentes materiales para producir metanfetaminas:

Más de 260 tambos de 200 litros

11 contenedores de 500 litros

Nueve reactores

Más de 60 tanques de gas

150 costales de sosa cáustica

663 kg de cloruro de amonio

Aproximadamente dos mil 400 kg de sustancia química

Cerca de mil kilogramos de precursores químicos

Reactores

Condensadores

Destilador

Más equipo para producir droga

Omar García Harfuch destaca apoyo y logística con EUA

En el mensaje de este domingo, el titular de la SSPC informó que estas acciones tienen como objetivo erradicar la producción y suministro de drogas hacia las calles, además de cortar el flujo de dinero de las organizaciones criminales.

Además, resaltó la colaboración e intercambio de inteligencia con agencias de los Estados Unidos.

“Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano por la localización de estos laboratorios, en lugares tan inaccesibles y de alto riesgo”, terminó su mensaje.

Municipios de Guerrero en medio de la disputa del crimen organizado

Zirándaro de los Chaves forma parte de Tierra Caliente y actualmente se vive una disputa por el control del territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que opera grupos como La Familia Michoacana y Los Tequileros, todo de acuerdo a datos de información de seguridad.

Mientras que en Coahuayutla de José María Izazaga se localiza en la Costa Grande, la zona serrada del Guerrero, ahí se vive una disputa entre la Guardia Guerrerense, Los Viagra y Los Arreola.

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