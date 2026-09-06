Encuentran sin vida a Zenyazen Escobar, diputado federal de Morena

Zenyazen Escobar fue maestro de secundaria, líder magisterial y secretario de Educación de Veracruz, cargo al que llegó durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García antes de convertirse en diputado federal en 2024.

El legislador era parte de la actual Cámara de Diputados y participó en el pleno de San Lázaro el pasado 2 de septiembre, además de haber protagonizado algunas polémicas durante su trayectoria política.

La Cámara de Diputados pidió esclarecer las circunstancias de su muerte, mientras líderes parlamentarios expresaron sus condolencias y solicitaron una investigación a fondo.