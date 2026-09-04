Ingresan al penal de Barrientos a detenidos por multihomicidio de Atizapán

Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, detenidos por el multihomicidio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), fueron ingresados al penal de Barrientos, donde comenzarán su proceso penal.

Ambos salieron del complejo central de la Fiscalía del Estado de México rumbo al penal por su probable participación en el homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija Sofía Aleyda y una trabajadora doméstica.

Su hijo de seis años sobrevivió tras esconderse en la vivienda. Su cuerpo no presentaba signos de violencia.

🚨#AlertaADN ¡Al penal! 🔒 Los presuntos implicados en el trágico crimen de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia, son enviados a prisión.



👮‍♂️ Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" son trasladados desde la Fiscalía del Estado de México al Penal de Barrientos,… pic.twitter.com/vgJtKjERa6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 4, 2026

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Audiencia de detenidos por el multihomicidio en Atizapán

Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ serán presentados ante un juez en las próximas horas y dará inicio su audiencia en donde se presentarán pruebas para poder vincularlos a proceso.

Diego Sebastián era socio de Jonathan Meléndez

Diego Sebastián ‘N’, fue detenido el 2 de septiembre tras el multihomicidio y era socio de Jonathan Meléndez Ochoa. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ambos tenían una relación comercial.

Diego ‘N’ estaba exigiendo dinero y hasta amenazó a Jonathan Meléndez, dijo el secretario de Seguridad en conferencia de prensa.

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