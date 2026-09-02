¿Quién era “Chuchito Nini”? Joven de 15 años habría sido abatido junto al “R5″, líder del Cártel de Los Reyes

El último día de agosto se dio a conocer que, durante un operativo en Michoacán, fue abatido Luis Enrique Barragán Chávez, mejor conocido como R5 o El Wicho y quien había asumido el control del Cártel de Los Reyes tan sólo cuatro semanas atrás.

En los comunicados, tanto de la Defensa como del Gabinete de Seguridad, se detalló que el capo fue abatido junto a “un agresor”, aunque no se reveló su identidad. Tiempo después se supo que se trataba de un adolescente de 15 años identificado como Jesús Sandoval o Chuchito Nini.

🚨 ¿Quién era “Chuchito Nini”,? El menor señalado como sicario fue abatido mientras protegía al “R5”, un caso que refleja cómo el crimen organizado recluta a menores en México.



👦 Al menos 30 mil niños y adolescentes están involucrados en estas redes, atraídos con engaños,… pic.twitter.com/wpfrQ7nLZA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 2, 2026

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¿Quién era “Chuchito Nini”, joven sicario del Cártel de Los Reyes?

Tras el abatimiento de El Wicho, en redes sociales se dio a conocer que el acompañante del sicario habría sido un adolescente, información que Quadratín Michoacán confirmó, luego de que el cuerpo del menor fue reclamado por la madre para llevarlo al municipio de Los Reyes.

Al ser menor de edad se sabe poco de Jesús “N”; sin embargo, medios locales reportan que habría estado como escolta personal en las filas el Cártel de Los Reyes, además era sobrino de Barragán Chávez, así como hermano de Antonio Sandoval, identificado como Tercer Elemento, uno de los personajes más cercanos al R5, de acuerdo a algunos archivos de seguridad.

El nombre de este menor de edad ya había aparecido en algunos mensajes de extorsión contra productores de aguacate, según revelaron medios locales.

“Chuchito Nini” tenía cuentas con miles de seguidores en redes sociales

Hasta hace unas horas las dos cuentas localizadas de Jesús “N” en Instagram (@chuchito_pistolas_666 y @chuchito_pistolas_) estaban activas con publicaciones de cerca de 80 semanas; no obstante, ya fueron borradas las imágenes y videos, aunque siguen los perfiles.

La primera de ellas tenía dos mil 222 seguidores; mientras que la segunda, dos mil 153 followers. Ambas sumaban más de cuatro mil antes del operativo donde falleció.

Chuchito Nini "Chuchito Nini" fue abatido por fuerzas de seguridad tras un operativo en Michoacán (Capturas de pantalla | IG)

En lo poco que se puede ver actualmente de su vida en redes, se aprecian archivos de historias donde se llama a su mismo como Chuchito o Nini, de ahí que su nombre se haya empezado a difundir. Esos mismos apodos aparecen como parches en los portachalecos tácticos de ocupaba comúnmente o que usaba cuando compartía pequeñas partes de su día a día.

Además, había videos de sus viajes a Estados Unidos o fotografías de peleas de gallos, así como él manejado o portando un fusil FN MK, el cual forma parte de las armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Muchas de estas historias estaban acompañadas de corridos dedicados al Cártel de Los Reyes o a la actividad criminal.

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