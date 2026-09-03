Rodeado de autos de lujo, detuvieron a Govén Ulisses “N”, “El Amarillo”, en Puebla; era líder de “Los Rusos” en Acapulco

Autoridades federales detuvieron en Lomas de Angelópolis, Puebla, a Govén Ulisses “N”, El Amarillo, presunto líder de una célula vinculada a Los Rusos que opera en Acapulco, Guerrero, así como a dos personas más que era sus escoltas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer el arresto durante la mañana de este jueves 3 de septiembre. Además, agradeció a los gobiernos de Guerrero y Puebla para dar con este generador de violencia.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación conjunta de la Agencia de Investigación Criminal y FEMDO de @FGRMexico, @SSPCMexico y @SEMAR_mx, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con autoridades del estado de Puebla y… pic.twitter.com/jKAZuRoJps — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 3, 2026

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¿Quién es “El Amarillo”, detenido en Puebla?

De acuerdo al mensaje oficial, Govén Ulisses es señalado como uno de los principales generadores de violencia en Puebla y era buscado por delitos de extorsión, secuestro, homicidio, así como tráfico y distribución de drogas.

Durante su detención, se realizaron varios cateos en la zona para seguir con las investigaciones del caso; sin embargo, le fueron asegurados vehículos de lujo, diversas drogas y armas.

Los Rusos son uno de los grupos más fuertes, armado y con mayor presencia en Guerrero y Oaxaca del Cártel de Sinaloa; sin embargo, tras la ruptura de éste último se les ha ligado con Los Chapitos.

El Gobierno Federal ha identificado a José Gil Caro Quintero, El Chino, como la cabeza de esta célula, se trata de un familiar directo de Rafael Caro Quintero.

Continúa el operativo en puebla tras la detención de “El Amarillo”

Medios locales en Puebla reportan que, pese a que ya se llevó a cabo la detención, en la zona sigue un operativo activo por parte de las autoridades federales y locales, específicamente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina.

Hasta el momento de la publicación, se ve que en la zona hay presencia de elementos de seguridad y con calles con el tránsito cerrado, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantener calma si viven cerca, así como estar al pendiente de la información oficial.

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