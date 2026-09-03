Aseguran 930 gramos de ayahuasca en aeropuerto de CDMX

Autoridades federales aseguraron cerca de 930 gramos de extracto de ayahuasca que llegó a México procedente de Perú y fue detectado en la zona aduanera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El cargamento fue identificado durante acciones de control y vigilancia aplicadas a operaciones de comercio exterior, después de revisiones documentales y operativas realizadas por personal especializado.

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¿Por qué es importante el decomiso de ayahuasca en el aeropuerto de CDMX?

La introducción de este psicoactivo al país representa un riesgo en materia de seguridad nacional, explicó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo de la sustancia ocurrió tras detectar inconsistencias documentales y validar perfiles comerciales sospechosos durante las revisiones operativas y de trazabilidad en la terminal aérea.

En la Aduana del @AICM_mx, personal de @AduanasMx y @SEMAR_mx aseguró un cargamento procedente de Perú con aproximadamente 930 gramos de extracto de ayahuasca.



La detección fue resultado de labores coordinadas de inteligencia, análisis de riesgo, revisión documental y vigilancia… pic.twitter.com/rdFB0thbD2 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 1, 2026

No se precisó la empresa responsable del envío, quién aparecía como destinatario, el punto específico de Perú desde donde fue despachado ni si existen personas detenidas relacionadas con el cargamento.

Finalmente, las autoridades federales informaron que continuarán con las operaciones de comercio exterior, como parte de las acciones permanentes para contribuir a la seguridad nacional y combatir posibles conductas ilícitas que afectan a México.

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