El asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, sigue presentando presuntos responsables. Esta vez, se produjo la detención de Alberto “N” y Luis “N”, hijos de Gerardo “N”, señalado como chofer del presunto responsable de la muerte del músico.

Ambos fueron detenidos en Tecámac, Estado de México, luego de que presuntamente intentaran evitar que las autoridades detuvieran a su padre. Alberto y Luis fueron capturados durante el mismo operativo que Gerardo “N”.

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Detención de los hijos de Gerardo “N”

De acuerdo con información de Azteca Noticias, Alberto “N” y Luis “N” intervinieron cuando agentes realizaban la detención a su padre en el municipio de Tecámac.

Los jóvenes presuntamente intentaron ayudar a Gerardo “N” y por ello, también fueron detenidos. Ambos defendían la inocencia de su padre y rechazaron que estuviera implicado en el asesinato de Meléndez.

La detención ocurrió el 2 de septiembre, un día después del multihomicidio ocurrido en Atizapán; sin embargo, fue hasta este viernes que se dio a conocer esta información.

¿Qué relación tiene Gerardo “N” con el asesinato?

Gerardo “N” es señalado por las autoridades como una de las personas presuntamente relacionadas con el asesinato de Jonathan Meléndez y sus familiares.

El hombre habría trabajado como chofer y, según las investigaciones, estaría vinculado con Diego Sebastián “N”, quien es señalado como el principal sospechoso del multihomicidio.

Las autoridades sostienen que Diego Sebastián “N” tenía una relación comercial con Meléndez y habría aprovechado el vínculo para ingresar al inmueble ubicado en la Zona Esmeralda de Atizapán.

Además, un comunicado de la Fiscalía indicó que los presuntos implicados acudieron al domicilio del tecladista por una cantidad millonaria de criptomonedas.

Jonathan Meléndez poseía dichas criptomonedas, por lo que los presuntos responsables se las repartirían, lo que sería un móvil para el asesinato del músico.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” ya fueron trasladados

Este viernes, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, mientras continúa el proceso.

La Fiscalía del Estado de México mantiene abiertas las investigaciones para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

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