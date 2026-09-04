Secuestran al síndico de Tepuche, Sinaloa, y asesinan a su hermano

David Guadalupe Ramírez González, síndico de Tepuche, Sinaloa, fue secuestrado la madrugada del 4 de septiembre de 2026.

Mientras que su hermano, Manuel Enrique, de 48 años, murió horas después tras haber sido atacado a balazos. El hombre habría sido asesinado tras tratar de evitar el plagio.

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¿Cómo fue el secuestro del síndico de Tepuche, Sinaloa?

De acuerdo con la información preliminar, un grupo de sujetos armados irrumpió alrededor de las 05:00 horas en el domicilio de Ramírez González, ubicado en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, y se lo llevó por la fuerza.

Durante el hecho, su hermano, Manuel Enrique, intentó impedir que los hombres armados se llevaran al funcionario, pero fue atacado a balazos. El hombre resultó gravemente herido por un disparo en la cabeza y posteriormente falleció mientras recibía atención médica en un hospital de Culiacán.

Algo grave está pasando en Tepuche, Sinaloa...



Hace cuatro meses asesinaron al síndico Héctor Zamudio; ahora, su sucesor, David Guadalupe Ramírez, fue secuestrado por hombres armados. Su hermano murió tras intentar defenderlo.



La violencia vuelve a golpear a esta comunidad.



La… pic.twitter.com/cyFue7HQGH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

El ingreso del hombre fue reportado al número de emergencias 911 minutos antes de las 07:00 horas y aproximadamente a las 08:20 se notificó su fallecimiento.

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar con el síndico, cuyo paradero continúa sin conocerse hasta el momento.

Personal de las distintas corporaciones de seguridad y de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para tomar conocimiento del caso e iniciar las diligencias.

La situación ocurre a cuatro meses de que David Guadalupe Ramírez asumiera la titularidad de la sindicatura el pasado 18 de abril.

La Fiscalía de Sinaloa confirmó que, aunque no existe una denuncia formal, ya inició una investigación de oficio por la posible privación ilegal de la libertad del funcionario.

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