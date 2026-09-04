Farath Coronel es hallado sin vida en Edomex; investigan asesinato del vidente

Farath Coronel, conocido en televisión y redes sociales como “El Brujo Mexicano” fue localizado sin vida este viernes 4 de septiembre dentro de un inmueble ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El también vidente murió a los 41 años, los primeros reportes indican que presentó heridas provocadas por arma de fuego y las investigaciones por su fallecimiento ya comenzaron.

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¿De qué murió Farath Coronel?

Las primeras teorías indican que Farath Coronel murió a consecuencia de impactos de bala en el domicilio ubicado en Bosques del Lago.

Según informan, el vidente habría recibido tres disparos en el cráneo; sin embargo, aún no se han dado a conocer todos los detalles de esta agresión.

Se reportó que la hermana de Farath Coronel habría intentado comunicarse con él y al no recibir respuesta acudió a su domicilio donde lo encontró.

Autoridades acudieron al domicilio de Farath Coronel

Al encontrar a Farath Coronel tirado en una de las habitaciones, la hermana solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

La Policía Municipal recibió el reporte sobre una persona lesionada por supuestos disparos y acudieron al inmueble.

Tras llegar al lugar de los hechos, la zona fue resguardada para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizara las indagatorias.

Además, los paramédicos confirmaron que Farath Coronel ya no contaba con signos vitales al llegar al domicilio del vidente.

Amiga de Farath confirmó la muerte

A través de una publicación en redes sociales, Dulce Gipsy, quien sería amiga del vidente, confirmó la muerte de Coronel con un mensaje de despedida.

“Con emociones encontradas, quiero compartir con ustedes una noticia que jamás hubiera querido dar, Farath Coronel está en el cielo”, publicó Dulce.

Presunto detenido por la muerte de Farath Coronel

Otro de los reportes indica que hubo una persona detenida por la muerte de Farath Coronel: Elías, quien habría trabajado como uno de sus escoltas.

Según informan, Elías sería una de las personas investigadas por las autoridades. Versiones señalan que tuvo una discusión con Farath antes del ataque.

Vale la pena aclarar que estos datos no han sido confirmados y queda esperar las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes para esclarecer el asesinato de Farath Coronel.

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