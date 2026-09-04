Asesinan al diputado de Morena Zenyazen Escobar en Veracruz

El diputado federal morenista por Veracruz, Zenyazen Escobar García fue hallado sin vida la mañana de este viernes en el municipio de Puente Nacional.

La policía localizó el cuerpo del legislador en el interior de su vehículo con al menos un disparo de arma de fuego.

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“Yo solo les puedo confirmar el deceso”, informó la fiscal estatal, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, al indicar que las autoridades llegaron al sitio para realizar la investigación.

“Tuvimos noticias del evento, se está atendiendo, apenas se constituyó la triada, peritos, fiscales, policía ministerial, y se está investigando, se está integrando la carpeta de investigación”, aseguró.

El político originario de Río Blanco, fue líder magisterial y secretario de Educación en el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez.

¿Quién era Zenyazen Escobar García?

Zenyazen Roberto Escobar García nació el 4 de junio de 1984 y tenía 42 años. Su trayectoria pública estuvo vinculada inicialmente con el magisterio y posteriormente con Morena.

La ficha oficial del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación lo registra como integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, correspondiente al periodo del 29 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2027.

Al momento de su muerte era diputado federal por el Distrito 16 de Veracruz, cuya cabecera se encuentra en Córdoba. Obtuvo el cargo por el principio de mayoría relativa.

Su suplente registrado es Ángel Etiem Jiménez Castañeda, quien podría ser llamado a ocupar la diputación conforme al procedimiento aplicable.

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